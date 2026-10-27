  • Новость часаКабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов
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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    27 октября 2026, 14:44 • Новости дня

    Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа прокомментировал ситуацию с энергетикой в государствах Евросоюза поговоркой о вырытой яме.

    Глава государства высказался о проблемах европейских стран с энергоносителями во время выступления на пленарном заседании, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – сказал Путин.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводный газ вводятся с 17 июня 2026 года и с 1 ноября 2027 года соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки топлива европейским странам.

    В воскресенье Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на рынке Европы в 20%.

    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа

    Путин: Попытки исключить Россию из рынка газа чреваты последствиями

    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки исключения России из числа участников мирового газового рынка ведут к серьезным последствиям, в том числе к росту издержек для других стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране имеют серьезные последствия. Прежде всего растущие, запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа, компаний, предприятий, домохозяйств», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

    Глава государства подчеркнул, что именно это сейчас происходит в Европе, которая наносит удары по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    Путин также предложил странам-экспортерам газа расширить консультации в формате ФСЭГ по кризисным ситуациям на мировом газовом рынке, а также согласовывать подходы к осуществлению поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии диалога стран ФСЭГ без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    В этот же день российский лидер выразил уверенность в укреплении роли природного газа в мировой торговле.

    В сентябре глава государства сообщил о резком росте цен на газ в Европе из-за отказа от долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин: Россия вложила миллиарды долларов в энергетическую отрасль Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что российские компании инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы.

    Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) сообщил, что Москва намерена продолжать совместную работу с Каракасом и готова взаимодействовать как с официальными властями, так и с третьими странами, пишет РИА «Новости».

    «Хотел бы отметить, что российские эконом-операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено», – сказал глава государства.

    Выступившая на мероприятии с видеообращением уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес к этому добавила, что попытки исключить Россию из международной деятельности в газовой отрасли являются большой ошибкой для всех стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин предупредил о серьезных последствиях и росте издержек для других государств из-за попыток вытеснить Россию с мирового газового рынка.

    Ранее Родригес раскрыла подробности сделки с США на разработку стратегических венесуэльских нефтяных месторождений.

    В феврале глава МИД России Сергей Лавров рассказал о вытеснении российских компаний из Венесуэлы.

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    27 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия прорабатывает возможность совместной работы с Соединенными Штатами в Арктике, заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.

    «Вот в Арктике, о которой я упомянул, мы активно работаем со многими странами мира, заинтересованы в совместной работе. Совсем недавно еще в наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Во вторник президент открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    На прошлой неделе глава государства на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил об обоюдном интересе к восстановлению экономического сотрудничества.

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    27 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа

    Премьер Норвегии Стере назвал разговор с Путиным содержательным

    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Александром Стуббом был содержательным и продолжался полтора часа.

    Стере заявил, что разговор с Путиным длился 90 минут. Беседа политиков затронула важные вопросы, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

    «Это был 90-минутный разговор. Он был содержательным, затрагивал важные вопросы», – сказал премьер Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин обсудил с финским и норвежским коллегами возобновление переговоров по Украине. Президент Финляндии Александр Стубб также назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об отсутствии согласования данного звонка с европейскими союзниками.

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    27 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил о возможности резкого отката мировых цен на газ

    Путин: Мировые цены на газ выросли, но могут так же резко откатиться назад

    Путин заявил о возможности резкого отката мировых цен на газ
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Цены на газ в мире резко выросли, однако они могут так же быстро вернуться на прежний уровень, заявил президент России Владимир Путин.

    «Цены резко выросли, но мы с вами понимаем, что они могут так же резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.

    Он отметил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и является одним из ключевых игроков глобального газового рынка, отмечает РИА «Новости».

    Российский лидер также добавил, что в настоящее время на газ приходится четверть энергобаланса планеты, при этом каждая страна самостоятельно решает, какой вид генерации развивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об укреплении роли природного газа в качестве опоры глобальной энергетики.

    В воскресенье глава государства оценил долю российского СПГ на рынке Европы в 20%.

    В прошлом месяце Путин назвал причиной роста цен на газ в Европе ошибки западных стран в сфере энергетики.

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    27 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине

    Лавров: Европа пытается втиснуться в переговорный процесс по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны пытаются войти в переговорный процесс по украинскому конфликту, однако не меняют своего отношения к первопричинам кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипведомства подчеркнул, что европейские лидеры до последнего времени отказывались от контактов с Москвой, а теперь говорят о необходимости их восстановления, передает РИА «Новости».

    «Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Министр добавил, что ничего принципиально нового не прозвучало ни в телефонных переговорах президента Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и финским лидером Александром Стуббом, ни в его собственной беседе с немецким политиком Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Подобная активность, по оценке Лаврова, лишь демонстрирует желание европейцев найти себе место в переговорном процессе с непонятными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянское издание L'Antidiplomatico предсказало необходимость для Европы выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко констатировал самоисключение Евросоюза из возможных переговоров с Москвой.

    На прошлой неделе Грушко исключил возвращение к нормальным отношениям с Европой.

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    27 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Суверенитет одного государства не должен обеспечиваться за счет других
    Путин: Суверенитет одного государства не должен обеспечиваться за счет других
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) заявил, что суверенитет одного государства, в том числе в энергетике, не должен обеспечиваться за счет других.

    «Весь энергосуверенитет, и вообще суверенитет в широком смысле слова, в прямом смысле этого слова, не может и не должен обеспечиваться одной страной за счет других стран. Это абсолютно точно», – заявил Путин, комментируя выступление президента Мозамбика Даниэла Шапу. Его слова приводит ТАСС.

    Российский лидер отметил, что государства должны создавать мосты для налаживания сотрудничества и общего понимания того, как двигаться вперед.

    Путин подчеркнул, что этот прочный мост сегодня востребован с учетом наблюдаемых в мире событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа заявил о возобновлении работы угольных предприятий в Европе на фоне проблем в энергетике.

    Путин отметил серьезный вклад Ливии в стабильность мирового энергетического рынка.

    Глава государства пригласил делегатов саммита ФСЭГ принять участие в Российской энергетической неделе в 2027 году.

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    27 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для стабилизации ситуации на газовом рынке необходимо подумать над прекращением конфликтов и снятием санкций, заявил президент Владимир Путин.

    На восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве Путин призвал думать над прекращением конфликтов для стабилизации мирового газового рынка, передает РИА «Новости».

    «Нужно думать над прекращением конфликтов, которые продолжаются, и снятии санкционных режимов. Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В конечном итоге это приводит к тяжелым последствиям для всех, прежде всего для тех, кто эти санкции вводит», – заявил российский лидер, комментируя выросшие мировые цены на газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин на саммите ФСЭГ заявил о необходимости налаживать тесное технологическое партнерство стран-экспортеров с выгодой для каждой стороны.

    Он также предупредил о серьезных последствиях попыток исключения России из числа участников мирового газового рынка и назвал главной сегодняшней проблемой рынка газа сбой поставок и выпадение больших объемов предложения.

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    27 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал Азербайджан стабильным партнером России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал Азербайджан стабильным и хорошим партнером России по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере.

    Об этом президент сообщил на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), передает РИА «Новости». «Азербайджан – наш стабильный, хороший партнер по очень многим направлениям, в том числе и в энергетической сфере», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

    Глава государства отметил возобновление работы угольных предприятий в европейских странах на фоне сложностей в энергетике.

    Путин также сообщил, что на сжиженный природный газ приходится около половины всей мировой торговли этим видом топлива.

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    27 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отверг возможность компромисса по вопросу Донбасса, сообщает Reuters.

    Путин сообщил европейским лидерам об отказе Москвы идти на уступки в отношении цели взять под полный контроль всю территорию Донбасса, передает Reuters. В ответ представители Финляндии и Норвегии указали на необходимость достижения справедливого мира для урегулирования конфликта, говорится в материале.

    Агентство также отмечает, что последним лидером страны Евросоюза, который связывался по телефону с российским президентом, был французский лидер Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в июле 2026 года, однако информация о ней не была обнародована, а сами переговоры не принесли результатов.

    Напомним, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал состоявшийся диалог откровенным и содержательным.

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    27 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Песков: Европа пока не участвует в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, хотя Москва считает позитивным диалог с отдельными европейскими странами.

    «Европа пока не участвует в переговорах. Достигнута договоренность о том, что в ноябре будет продолжен трехсторонний формат – это Россия, Украина, США. Но диалог с определенными европейскими странами – это позитивно, конечно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь добавил, что в общеевропейском формате по-прежнему сохраняется отказ от диалога с Москвой. Ранее во вторник состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь главы государства назвал условие поддержки Москвой кандидатуры переговорщика от Евросоюза.

    В пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России.

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    27 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Участники ФСЭГ заявили о намерении совместно реагировать на газовые кризисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию, заявив о намерении создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке и укрепить защиту энергетической инфраструктуры.

    В декларации, содержание которой опубликовано на сайте Кремля, страны ФСЭГ подтвердили суверенное право распоряжаться своими природными ресурсами и выступили против односторонних ограничений, не одобренных ООН.

    «Наше решительное неприятие экстерриториального применения национальных и региональных правовых норм, а также введения односторонних принудительных мер, не санкционированных ООН», – говорится в декларации.

    Участники выразили обеспокоенность влиянием геополитических событий, особенно на Ближнем Востоке, на надежность газоснабжения, инвестиционные риски и колебания цен. Отдельно отмечены риски тарифных мер, способных затруднять поставки энергии и движение инвестиций.

    Для противодействия кризисам страны намерены расширить консультации высокого уровня и согласовывать действия по обеспечению надежных поставок. Сотрудничество также охватит защиту производственных объектов, газопроводов и СПГ-танкеров от физических, кибернетических и гибридных угроз.

    В декларации содержится призыв диверсифицировать маршруты торговли газом, развивать региональные газовые хабы и трансграничную инфраструктуру. Долгосрочные контракты и различные механизмы ценообразования, включая привязку к нефтяным ценам, названы инструментами повышения предсказуемости рынка и привлечения инвестиций.

    Страны ФСЭГ намерены продвигать природный газ как «топливо назначения», сохраняющее значение в долгосрочной перспективе. По их оценке, он должен играть важную роль в переходе к низкоуглеродной энергетике, обеспечении промышленности и растущих потребностей центров обработки данных.

    Одновременно участники заявили о намерении сокращать выбросы метана, внедрять технологии улавливания и хранения углекислого газа, наращивать производство «голубого» водорода. Современные технологии, включая искусственный интеллект, предлагается использовать для снижения затрат и воздействия газовой отрасли на окружающую среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    На самом саммите во вторник президент Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних государств в энергетике за счет других и призвал государства развивать технологическое партнерство.

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    27 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин призвал не злоупотреблять зеленой повесткой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Все производители газа поддерживают зеленую повестку, однако недопустимо использовать ее в политических интересах, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве призвал не использовать зеленую повестку в политических целях, передает РИА «Новости».

    «Зеленая повестка – очень серьезный вопрос. Кто из производителей газа против зеленой повестки? Мы все за. Вопрос только в том, чтобы не злоупотреблять этой зеленой повесткой по политическим соображениям, вести себя ответственно, профессионально, и учитывать возможности газовой отрасли в переходный период и в будущем», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита ФСЭГ заявил о приходящейся на сжиженный природный газ половине мировой торговли этим видом топлива.

    Глава государства назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов.

    Путин указал на отсутствие интриг и попыток манипулировать рынком со стороны стран ФСЭГ.

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