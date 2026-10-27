Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава государства высказался о проблемах европейских стран с энергоносителями во время выступления на пленарном заседании, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – сказал Путин.

В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводный газ вводятся с 17 июня 2026 года и с 1 ноября 2027 года соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки топлива европейским странам.

В воскресенье Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на рынке Европы в 20%.