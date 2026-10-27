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    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    27 октября 2026, 14:30 • Новости дня

    Германия решила снизить зависимость от спутников Маска

    Stern: Германия решила снизить зависимость от спутниковых технологий Маска

    Tекст: Мария Иванова

    Глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил о необходимости снизить зависимость страны от спутниковых технологий американского предпринимателя Илона Маска.

    Германии необходимо сократить использование технологий компании SpaceX, которая контролирует работу системы связи Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Stern.

    «Мы должны обеспечить высокий уровень автономности в тех областях, которые имеют решающее военное значение», – заявил Траут.

    Генерал подчеркнул важность развития собственной спутниковой системы SatcomBW4. Этот проект оборонного концерна Rheinmetall должен обеспечить немецкие вооруженные силы стабильной связью. Государство не должно ставить свою боеспособность в зависимость от одной частной компании, резюмировал военный.

    В МИД России ранее отмечали шаги стран НАТО по использованию космического пространства для ведения боевых действий. Москва неоднократно выступала за предотвращение гонки вооружений в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих граждан Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    Летом Вооруженные силы ФРГ запланировали развернуть на орбите военного конкурента сети Илона Маска.

    В марте три крупнейших европейских концерна объединились для создания аналога американской спутниковой связи для бундесвера.

    27 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Junge Welt: Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Директор Гете-Института на Украине Якоб Рачек сфотографировался с бойцами Вооруженных сил Украины из подразделения «Азов» на книжной ярмарке во Франкфурте, в самом институте оправдали произошедшее поддержкой культурного обмена.

    Во время книжной ярмарки во Франкфурте Якоб Рачек, директор Института Гете на Украине, позировал для группового фото с Мариной Мирзаевой и Александром Иванцовым, представляющими 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, пишет Junge Welt. На фото они держат флаг с символикой, напоминающей вольфсангель («волчий крюк»), используемой подразделением «Азов».

    Фотография, набравшая более 80 лайков, была опубликована в официальном Instagram-аккаунте Института Гете на Украине, однако позже удалена.

    В пресс-службе Института Гете в ответ на запрос издания пояснили, что Марина Мирзаева присутствовала на ярмарке как «автор в рамках программы Украинского института книги». Представитель института также добавила: «Институт Гете выступает за демократические ценности, культурный обмен и открытый общественный диалог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предложила отправить более 400 депутатов Верховной рады в зону боевых действий. Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты. На прошлой неделе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь около 10% немцев.

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    27 октября 2026, 13:13 • Новости дня
    Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток».

    Суд отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова, которого обвиняют в координации подрыва газопроводов «Северные потоки», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Кузнецова.

    В середине месяца суд Гамбурга начал рассматривать просьбу адвокатов об остановке процесса.

    В начале сентября инстанция назначила 16 заседаний по делу об организации диверсии на экспортных газопроводах.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    26 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Газета ВЗГЛЯД заняла четвертое место в рейтинге цитируемости интернет-СМИ

    Газета ВЗГЛЯД вошла в четверку самых цитируемых интернет-СМИ в III квартале

    Tекст: Олег Исайченко

    Газета ВЗГЛЯД заняла четвертое место в рейтинге цитируемости среди федеральных интернет-СМИ по итогам третьего квартала 2026 года. Издание поднялось на три позиции по сравнению со вторым кварталом, следует из данных системы медиамониторинга «ПрессИндекс».

    Первые два места в рейтинге цитируемости российских федеральных интернет-СМИ занимают NEWS.ru и Lenta.ru. На третьей строчке расположилась «Газета.Ru». Газета ВЗГЛЯД – на четвертой.

    Индекс цитируемости рассчитывается по собственной формуле «ПрессИндекса». Показатель учитывает количество оригинальных публикаций, объем прямых перепечаток другими изданиями, открытые и скрытые гиперссылки, среднесуточную аудиторию и активность за анализируемый период. Для формирования рейтинга система проанализировала сообщения от более чем 120 тыс. источников, включая электронные СМИ, новостные и специализированные интернет-ресурсы.

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    27 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Прокуратура Германии отказалась закрыть дело о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг в Высшем земельном суде Гамбурга ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Сергея Кузнецова, которого обвиняют в координации подрывов на газопроводах «Северный поток».

    Во вторник состоялось второе заседание по делу о диверсии на трубопроводах, в ходе которого сторона обвинения не согласилась с требованием прекратить судебное разбирательство, передает РИА «Новости».

    Судья огласила письменное заявление бывшего командира подсудимого Романа Червинского. В документе указано, что Кузнецов давал на Украине подписку о неразглашении военной тайны. После этого слово предоставили старшему прокурору.

    «Ходатайство защиты о прекращении дела не подлежит удовлетворению», – сказал Шмидт.

    Прокурор подчеркнул, что право Кузнецова на защиту не было нарушено. По его словам, статус военнослужащего и нормы украинского права не препятствуют даче показаний в немецком суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Высший земельный суд Гамбурга приступил ко второму заседанию по делу о диверсии на трубопроводах. В середине месяца инстанция завершила первое слушание по этому разбирательству. В прошлом месяце хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в соучастии в подрыве «Северных потоков».

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    27 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Вертолет ВВС Германии пролетел недалеко от границы России и Эстонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет Военно-воздушных сил Германии пролетел в нескольких километрах от российско-эстонской границы.

    Воздушное судно с позывным GAF661 вылетело из аэропорта Таллина и взяло курс на восток, в направлении Нарвы. Позже воздушное судно снизило высоту и изменило направление на запад, а затем на юго-запад, передает РИА «Новости».

    В настоящее время вертолет следует на юг в районе Чудского озера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen провел радиолокационную разведку над территорией Финляндии неподалеку от российской границы.

    В середине месяца американский самолет радиолокационной разведки ARTEMIS II совершил полет над территориями Латвии и Эстонии в нескольких десятках километров от российской границы.

    В начале месяца немецкий военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas пролетел над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области.

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    27 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Полиция Баварии открыла дело из-за снимков сгоревшего чайного дома Гитлера

    dpa: Полиция Баварии начала расследование после публикации фото дома Гитлера

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие правоохранительные органы инициировали проверку по факту распространения в интернете подлинных фотографий разрушенного пожаром Кельштайнхауса, к созданию которых могут быть причастны сотрудники экстренных служб.

    Следствие склоняется к версии, что часть распространяемых в Сети снимков сгоревшего Кельштайнхауса является подлинной, хотя изначально кадры считались сгенерированными нейросетью подделками, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Правоохранители подчеркнули, что съемка на оцепленном объекте и публикация материалов могут быть квалифицированы как правонарушение. Авторство кадров пока не установлено, однако характер изображений указывает на возможную причастность к их созданию сотрудников экстренных служб.

    Пожар в бывшем чайном домике Адольфа Гитлера произошел вечером 23 октября. По подозрению в поджоге задержан 33-летний житель Берлина с признаками психического заболевания, суд временно поместил его в закрытое медицинское учреждение. Здание находилось в собственности фонда «Берхтесгаденер ланд» и функционировало как горный ресторан с постоянной документальной экспозицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье председатель немецкой организации по развитию туризма Бартль Виммер оценил ущерб от поджога бывшего чайного дома Адольфа Гитлера в миллионы евро.

    В субботу министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей региона восстановить серьезно пострадавший при пожаре объект

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    27 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Британская бомба времен Второй мировой нарушила движение поездов в Германии

    NDR: Британская бомба времен Второй мировой нарушила движение поездов в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На севере Германии из-за обнаружения британской боеголовки времен Второй мировой войны было приостановлено железнодорожное сообщение между Гамбургом, Берлином и Шверином.

    В общине Мюссен на севере ФРГ утром в районе строительной площадки у железнодорожной станции нашли неразорвавшийся боеприпас. Из-за этого нарушился график движения поездов на нескольких направлениях, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

    Прибывшие на место саперы службы обезвреживания боеприпасов установили, что найденный предмет является британской боеголовкой времен Второй мировой войны. На время проведения работ по обезвреживанию снаряда местных жителей эвакуировали из домов. Полиция не уточнила количество затронутых эвакуацией людей.

    Днем на сайте Мюссена появилось сообщение об отмене тревоги и устранении опасности. Движение поездов возобновилось, а граждане получили разрешение вернуться в свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил о масштабных сбоях в движении поездов на западе Германии из-за вандализма.

    В августе власти немецкого Карлсруэ объявили об эвакуации людей из-за обнаружения американской авиабомбы времен Второй мировой войны рядом с вокзалом.

    В июне масштабный сбой в работе немецкой железнодорожной сети вызвали технические проблемы при обновлении системы цифровой связи.

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    27 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Суд отложил иск VK к Apple о возврате приложений в App Store

    Суд отложил иск VK к Apple о возврате приложений в App Store на 8 декабря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по иску российской компании VK к структурам американской корпорации Apple с требованием вернуть ее мобильные приложения в App Store.

    Суд удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика в лице ООО «Эппл Рус», сообщает РИА «Новости». В исковом заявлении ООО «ВК», поданном в августе, ответчиками также выступают американская Apple Inc. и ирландская Apple Distribution International Ltd.

    Ранее в компании VK сообщали, что истец требует от Apple вернуть мобильные приложения в App Store, восстановить получение уведомлений пользователями и взыскать неустойку в случае невыполнения решения суда.

    В пресс-службе суда уточнили, что речь идет о приложениях социальных сетей VK и «Одноклассники», а также сервисе VK Music.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский интернет-холдинг VK обратился в суд с требованием обязать Apple восстановить доступ к своим сервисам и выплатить неустойку.

    Ранее ВЦИОМ выяснил, что половина владельцев смартфонов в России может отказаться от покупки техники Apple из-за удаления приложений.

    Эксперты назвали удаление VK из Google Play доказательством важности цифрового суверенитета России.

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    27 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Палата депутатов Италии подверглась хакерской атаке

    Giornale: Хакеры взломали старую электронную почту Мелони

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неизвестные злоумышленники атаковали информационную сеть палаты депутатов парламента Италии, получив доступ к неиспользуемому ящику электронной почты премьер-министра Джорджи Мелони.

    Злоумышленникам удалось проникнуть в сеть нижней палаты парламента и взломать старый почтовый ящик главы правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Il Foglio.

    В палате депутатов заявили об отсутствии чрезвычайной ситуации. Там отметили задействование всех мер защиты в сотрудничестве с Национальным агентством по кибербезопасности. Установленная практика предусматривает возможное временное отключение некоторых функций информационных систем.

    Атака затронула три почтовых ящика, включая адреса Мелони, депутата от партии «Братья Италии» Андреа Дельмастро и представителя партии «Лига» Паоло Форментини, пишет Giornale. Руководитель кабмина располагает служебным электронным адресом для парламентариев после переизбрания в 2022 году, однако не использует его для переписки. Рабочая почта премьер-министра защищена более совершенными системами безопасности и не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Риме, Турине, Милане и других итальянских городах тысячи учащихся вышли на улицы в знак протеста против курса правительства Мелони.

    В начале месяца сайт министерства иностранных дел Италии подвергся кибератаке.

    В прошлом месяце премьер-министр Италии исключила возможность досрочных парламентских выборов.

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    27 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Роскомнадзор опроверг планы запретить интернет для детей до 14 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор не выступал с инициативой запретить детям младше 14 лет пользоваться интернетом, сообщила пресс-служба ведомства.

    «Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту», – говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, которое приводит ТАСС.

    Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что ведомство якобы предложило ограничить время пребывания детей в интернете. Кроме того, сообщалось, что Роскомнадзор якобы направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект об обязательной идентификации несовершеннолетних в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суды оштрафовали российских операторов связи на 4 млн рублей за нарушения при фильтрации интернет-трафика.

    В марте Роскомнадзор опроверг сообщения о дефиците мощностей для блокировок ресурсов. Тогда же ведомство перенаправило вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в столице в Минцифры.

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    27 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Космонавт Артемьев отметил надежность МКС

    Космонавт Артемьев: МКС стала такой надежной, что там иногда бывает скучно

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский космонавт и руководитель проектно-инженерной школы МГТУ имени Баумана Олег Артемьев заявил, что на Международной космической станции (МКС) иногда бывает скучно из-за ее высокой надежности и отсутствия нештатных ситуаций.

    «Понятно, что у нас давно уже никаких там аварий не было… Но все равно мы к этому готовы. То есть 70% той подготовки, которую мы проводим на борту, это как раз нивелирование нештатных ситуаций. И когда мы туда летим, даже немножко скучновато», – приводит слова Артемьева РИА «Новости».

    По его словам, во время наземной подготовки космонавты постоянно отрабатывают действия при задымлении, разгерметизации и поломках. Артемьев, совершивший три полета на МКС в 2014-2022 годах, добавил, что станция стала намного лучше приспособлена к жизни, а все возможные поломки уже устранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский космонавт Андрей Федяев рассказал об организации экипажем шоу талантов на Международной космической станции.

    Ранее космонавт Алексей Зубрицкий раскрыл детали подготовки экипажей в ожидании новых назначений. А начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко рассказал о более аскетичном питании отечественных экипажей на орбите по сравнению с американскими коллегами.

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    27 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Зарубежные страны захотели запускать спутники на ракете «Союз-5»

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель генерального директора Роскосмоса Борис Глазков заявил о появлении значительного числа потенциальных иностранных заказчиков для пусков на ракете «Союз-5» после ее первого успешного старта.

    «Могу вам аккуратно сказать, что количество желающих иностранных потенциальных потребителей пуска на этой ракете после первого успешного пуска стало значимым», – сказал Глазков на конгрессе «Русский инженер» в МГТУ имени Баумана, передает РИА «Новости».

    По его словам, потенциальные клиенты обращаются не напрямую в Роскосмос, а к казахстанской стороне, так как полеты осуществляются в рамках совместного предприятия «Байтерек».

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов уточнил, что вторую и третью ракеты изготовят в 2027 году. Заместитель гендиректора корпорации по ракетным проектам Дмитрий Баранов добавил, что второй полет носителя запланирован на вторую половину 2027 года, а третий – на 2028 год.

    Первый пуск «Союза-5» состоялся 30 апреля с Байконура с площадки, ранее использовавшейся для ракет «Зенит». На расчетную суборбитальную траекторию вывели макет полезной нагрузки. В рамках проекта Россия создала ракету, а Казахстан модернизировал стартовую инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Казахстана предложили использовать ракету «Союз-5» для будущих пилотируемых миссий.

    Весной с Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5».

    В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о намерении госкорпорации модернизировать «Союз-5».

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    27 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    Водитель намеренно направил автомобиль на толпу на западе Германии

    dpa: На западе Германии автомобиль намеренно въехал в скопление людей

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге водитель намеренно въехал на автомобиле в толпу людей, в результате чего пострадали до пяти человек.

    В федеральной земле Нижняя Саксония на западе Германии автомобиль въехал в скопление людей, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным полиции, водитель намеренно направил транспортное средство на толпу. Находившийся рядом полицейский патруль открыл огонь, однако злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

    Предварительные данные указывают на то, что водитель и пострадавшие могли быть знакомы друг с другом. Травмы получили до пяти человек, они доставлены в больницу, их жизни находятся вне опасности. Правоохранители не исключают, что в машине находились несколько человек. В поисковой операции задействованы вертолет и кинологическая служба.

    «Продолжается выяснение картины происшествия и установление личностей участников инцидента», – сообщила представитель полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу в парке Тиргартен.

    В мае автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей на центральной торговой улице в Лейпциге.

    В сентябре прошлого года в столице Германии в результате наезда автомобиля на людей пострадали дети.

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    27 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Полиция задержала подозреваемых в причастности к наезду на толпу на севере ФРГ

    DPA: Полиция Ганновера задержала трех человек по делу о наезде на толпу

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ганновере полиция задержала трех человек, которые, предположительно, связаны с наездом на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге на севере Германии, сообщает DPA.

    Инцидент произошел поздно вечером в понедельник в Нойштадте-на-Рюбенберге, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Для остановки автомобиля полиции пришлось открыть огонь. Водитель и возможные сообщники скрылись с места происшествия, бросив машину. В результате наезда пострадали не менее четырех человек.

    «По месту жительства владельца автомобиля, который использовался при наезде на людей, были задержаны трое человек», – заявили в полиции Ганновера.

    Следователи выясняют причастность задержанных к преступлению. По данным правоохранительных органов, участники инцидента были знакомы друг с другом и принадлежат к семьям, связанным с клановой преступностью.

    Полиция по согласованию с прокуратурой Ганновера начала расследование по подозрению в покушении на убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге водитель намеренно въехал на автомобиле в толпу, в результате чего пострадали до пяти человек.

    В июле полиция установила личность 21-летнего подозреваемого в наезде на людей в районе берлинского парка Тиргартен.

    В мае в Лейпциге правоохранители задержали водителя, совершившего наезд на группу людей в центре города.

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    27 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Лавров назвал Мерца и ряд европейских политиков мазохистами

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц и некоторые политики Европы ведут себя как мазохисты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал канцлера Германии Фридриха Мерца и ряд других европейских политиков «политическими мазохистами» из-за их стремления нанести поражение России в ущерб собственным странам.

    «Пытается он (Запад) общественное мнение свое удержать на позиции, что надо жертвовать всем: зарплатами, рабочими местами, размером медицинских услуг и в принципе социальными льготами ради того, чтобы Украина победила Россию», – заявил Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что недавно подобные заявления делал и канцлер ФРГ. «Вот такие мазохисты, если хотите, политические», – добавил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев возвращением убийц на место преступления.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров назвал крайне тревожными слова Мерца о планах сделать Германию главной военной силой Европы.

    В конце лета спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о нанесении политикой Мерца экономического ущерба Германии.

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