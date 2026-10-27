Михеев заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с Африкой

«Рособоронэкспорт» рассматривает Африку как один из наиболее перспективных регионов мира по развитию военно-технического сотрудничества. Текущий портфель заказов со странами континента составляет около 30% от общего объема подписанных контрактов компании, – сообщил Михеев.
По его словам, Россия помогает укреплять обороноспособность африканских стран, передает РИА «Новости».
На предстоящем третьем саммите Россия – Африка, который состоится в Москве 28–29 октября, будут представлены новейшие решения в сфере безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин на форуме даст оценку перспективам развития отношений.
В июле замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Россия помогает африканским странам учиться применять военную технику.
В прошлом году Михеев рассказал о портфеле контрактов стоимостью около 4 млрд долларов.