Михеев заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с Африкой

«Рособоронэкспорт» назвал Африку одним из самых перспективных регионов для ВТС

Tекст: Елизавета Шишкова

«Рособоронэкспорт» рассматривает Африку как один из наиболее перспективных регионов мира по развитию военно-технического сотрудничества. Текущий портфель заказов со странами континента составляет около 30% от общего объема подписанных контрактов компании, – сообщил Михеев.

По его словам, Россия помогает укреплять обороноспособность африканских стран, передает РИА «Новости».

На предстоящем третьем саммите Россия – Африка, который состоится в Москве 28–29 октября, будут представлены новейшие решения в сфере безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин на форуме даст оценку перспективам развития отношений.

В июле замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Россия помогает африканским странам учиться применять военную технику.

В прошлом году Михеев рассказал о портфеле контрактов стоимостью около 4 млрд долларов.