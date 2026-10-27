Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа в Европу

Новак выразил готовность России возобновить экспорт газа в страны Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заявление прозвучало в кулуарах саммита Форума стран – экспортеров газа. Вице-премьер отметил, что в условиях дефицита голубого топлива и дешевых энергоресурсов европейские покупатели вынуждены переплачивать за более дорогой сжиженный природный газ, пишет ТАСС.

«Мы со своей стороны готовы, мы всегда были надежными поставщиками. Это первое. Второе, если Европа не будет покупать, у нас есть куда продать наш газ», – сказал Новак.

По его словам, в последние годы Россия активно развивала инфраструктуру для поставок топлива в государства, которые наращивают потребление на фоне растущей экономики. В связи с этим у Москвы нет проблем с продажей энергоносителей, а трудности испытывает скорее европейская сторона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса со стороны европейских стран.

Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Филип Мшелбила назвал серьезным вызовом предстоящую зиму для Европы в условиях высоких цен на энергоресурсы.