Захарова подарила африканским журналистам жостовские подносы

Tекст: Дмитрий Зубарев

В конце своего выступления Захарова сообщила гостям, что на выходе из зала их ждет сюрприз, который они смогут забрать с собой на родину, передает РИА «Новости».

«Я очень люблю цветы. Я считаю, что это остатки райского сада на Земле. Я понимаю, что вы не сможете отвезти цветы домой – путь далек, они, конечно, завянут. Но в нашей стране все наши традиционные ремесла и жанры всегда воспевали красоту цветов. Поэтому подарки – это тот самый букет, который вы отвезете домой и он всегда будет с вами», – сказала дипломат.

Она добавила, что подаренный поднос можно использовать как в быту, так и в качестве элемента декора. В завершение сессии организаторы показали видеоролик, посвященный традиционным российским промыслам, таким как вологодские кружева, жостовская роспись и хохлома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Захарова выразила признательность африканским государствам за отказ предать Россию.

В этот же день она отметила особый подъем в отношениях Москвы и Мали.