Прокурор запросил пожизненный срок за убийство семьи бизнесмена Казаряна

Гособвинение запросило пожизненный срок за убийство семьи бизнесмена в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Прокурор просит суд назначить пожизненное обвиняемому в убийстве жены и дочери бизнесмена в Москве Алексею Мельничуку. Следствие установило обстоятельства расправы над родственниками предпринимателя Хорена Казаряна в квартире на Шаболовке в столице.

«Гособвинение просит на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей», – заявила РИА «Новости» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам Нефедовой, гособвинение также попросило суд назначить фигуранту дела отбывание наказания в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый проник в квартиру с целью ограбления. Внутри находились 41-летняя женщина и ее дочь. Преступник избил потерпевшую, нанес ей не менее 22 ударов колюще-режущим предметом, после чего ударил дочь не менее 16 раз тем же оружием и похитил ценности. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, и в разбое с незаконным проникновением в жилище.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о восьми фигурантах дела об убийстве москвички по указанию мошенников.

Ранее адвокат Игорь Сочиянц заявил о полном прекращении уголовного дела об убийстве в отношении бизнесмена Ильи Трабера.

В июле следователи задержали подозреваемого в заказном убийстве пермского бизнесмена Александра Лукова.