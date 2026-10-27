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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой
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    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
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    27 октября 2026, 13:45 • Новости дня

    Рождаемость в Евросоюзе снизилась до исторического минимума

    Евростат: Коэффициент рождаемости в Евросоюзе упал до 1,34 ребенка на женщину

    Tекст: Мария Иванова

    Суммарный коэффициент рождаемости в странах Европейского союза по итогам 2024 года сократился до 1,34 ребенка на женщину, что стало самым низким показателем с начала наблюдений в 2001 году.

    Показатель рождаемости в странах Евросоюза опустился до рекордно низкого уровня, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    В некоторых европейских регионах показатель оказался даже ниже одного ребенка на женщину. Такая ситуация сложилась в 16 регионах Испании, семи регионах Польши, пяти регионах Италии, трех регионах Греции, а также в ряде районов Германии и Литвы.

    Относительно высокая рождаемость зафиксирована в Болгарии и Франции, где коэффициенты составили 1,72 и 1,61 соответственно. При этом ни в одном государстве Европейского союза не достигнут уровень простого воспроизводства населения, который составляет около 2,1 ребенка на женщину.

    Европейское статистическое ведомство не приводит данных о происхождении родителей. Однако в Болгарии и Франции значительную долю жителей составляют группы с традиционно большими семьями. Так, во Франции около 10% граждан в возрасте от 18 до 59 лет называют себя мусульманами, а в Болгарии более 10% населения составляют цыгане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский предприниматель Илон Маск предупредил об угрозе вымирания западных государств на фоне снижения рождаемости.

    В январе премьер-министр Испании Педро Санчес назвал демографический кризис ключевым вызовом для Европы.

    В 2024 году европейское статистическое ведомство сообщило о падении количества новорожденных в ЕС до самого низкого показателя с 1961 года.

    27 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия не ведет работу по восстановлению политических связей с Россией, заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

    Валтонен подчеркнула, что Хельсинки не ведет работу по нормализации политических контактов с Москвой, передает РИА «Новости». «Позиция Финляндии предельно ясна. Мы не находимся в процессе восстановления политических связей с Россией», – сказала министр.

    Глава МИД Финляндии выступила с соответствующим заявлением во время совместной пресс-конференции с главами МИД Норвегии и Украины. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

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    27 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины

    Каллас заявила о «жестокой зиме» для Украины

    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас и министры обороны стран Европы заявили о необходимости продолжать поддержку Киева, которому предстоит суровая зима в ожидании неблизкого мира.

    Высшие министры обороны Европы и представители ЕС заявили, что Украине предстоит пережить трудные месяцы, настаивая на том, что они должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на предложение США начать переговоры с Россией, пишет Politico.

    «Новый дипломатический импульс налицо, но также ясно, что действия [президента России Владимира] Путина говорят о другом», – заявила Каллас на пресс-конференции в Париже по итогам встречи министров обороны Франции, Британии, Германии, Польши и Италии.

    По ее словам, Киев ожидает «жестокая зима», а «надежды на скорый мир нет».

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил отсутствие результатов у желающих вести переговоры с Москвой. Британский представитель Уэс Стритинг призвал осознавать исходящую от России угрозу.

    Встреча европейских министров прошла на фоне усилий Вашингтона по организации урегулирования на Украине. На прошлой неделе спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении предложить прямой диалог между лидерами России, США и Украины для достижения прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие для переговорщика от ЕС. Замглавы МИД Александр Грушко указал на фактическое самоисключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвигаемых условий.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об отказе Евросоюза мешать мирным инициативам США по украинскому кризису.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    26 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    В Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев

    Politico: В ФРГ возмутились отказом ряда стран кредитовать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз рассчитывает до конца года согласовать новый пакет финансовой поддержки Украины на сумму около 45 млрд евро, несмотря на сопротивление ряда стран-участниц объединения.

    Лидеры стран Евросоюза планируют до конца текущего года достичь соглашения по очередному пакету мер поддержки киевских властей на сумму около 45 млрд евро, пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС.

    При этом крупнейшие сторонники Украины в Евросоюзе предупредили о готовности заблокировать требования так называемой группы «друзей сплочения» (Friends of Cohesion), призывающей увеличить бюджет ЕС, если некоторые из входящих в нее стран не проявят солидарности с Киевом.

    «Как можно всерьез полагать, что наши налогоплательщики захотят выделить хоть еще один евро в рамках фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите от величайшей угрозы для нашей общей безопасности?» – заявил газете немецкий дипломат.

    Государства, ранее отказавшиеся от участия в последнем крупном кредитном соглашении для Украины на 90 млрд евро, сигнализируют о намерении вновь отклонить инициативу. На заседании Европейского совета в этом месяце лидеры Чехии и Словакии заявили о нежелании участвовать в кредитовании. Ожидается, что Венгрия также откажется от участия в новом пакете помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза запланировали согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на внеочередном саммите. В руководство ЕС 21 октября подготовило план убеждения Канады и Британии увеличить финансовую поддержку Киева.

    До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался выступать гарантом по многомиллиардному европейскому кредиту для Украины.

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    27 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году союзники Украины, не входящие в Евросоюз, намерены выделить на поддержку Киева лишь 4 млрд евро, что в пять раз меньше объемов текущего года, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз Еврокомиссии (ЕК).

    В 2026 году союзники Киева вне ЕС обязались предоставить 19 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на FT. В связи со снижением прогнозируемой помощи чиновники ЕК изучают альтернативные варианты поддержки, включая совместный выпуск долговых бумаг. Брюссель также оказывает давление на Лондон, Токио, Оттаву и другие столицы для мобилизации средств.

    Ранее на саммите ЕС Владимир Зеленский потребовал дополнительные 70 млрд евро от Евросоюза на военные нужды в 2027 году. До этого страны ЕС уже одобрили выделение 90 млрд евро в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия рассчитывала до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год.

    В начале месяца Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав проведения реформ.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз исчерпал собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева.

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    27 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Тбилиси указали на лицемерие Европы из-за попытки блокады России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» указала на лицемерие Европы, которая ищет точки соприкосновения с Россией и при этом требует от Грузии ввести санкции против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя переговоры президента России Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, депутат от «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «все чаще на Западе говорят о готовности восстановить доверие с Россией».

    «На примере Грузии, от которой требовали и требуют ввести санкции против России, фактически ввергнув нашу страну в войну, видны двойные стандарты евробюрократии», – сказал он.

    «Мирная политика властей Грузии при этом жестко критикуется Брюсселем и отдельными странами ЕС, – сказал Матикашвили. – Теперь они сами громче и громче говорят о необходимости долгосрочных гарантий мира».

    Его коллега по партии и парламенту Звиад Шаламберидзе заявил, что «виден кризис Европы из-за попыток блокады России, и теперь отдельные страны начали больше задумываться о своих национальных интересах».

    Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили заявил, что «вывод, который сделала общественность Грузии за эти годы, состоит в приоритете национальных интересов».

    Напомним, президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, в ходе которого обсуждалось возобновление переговоров по Украине.

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    27 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Совет ЕС выделил Киеву почти 5 млрд евро на военные нужды

    Совет ЕС: Украина получит 4,9 млрд евро из Европейского фонда мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет Европейского союза принял пакет из восьми решений о предоставлении Киеву 4,9 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF), о чем сообщается на его сайте.

    «Сегодня Совет принял восемь решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Эти решения предусматривают частичное возмещение через ЕФМ военной помощи, уже предоставленной государствами-членами, на общую сумму 4,7 млрд евро. Они также предусматривают дополнительное финансирование Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) на общую сумму 230 млн евро», – сказано в сообщении Совета Европы.

    Принятые меры, как указано в заявлении, стали шагом к реализации политического соглашения от 25 сентября 2026 года о мобилизации 6,6 млрд евро. Совокупный объем поддержки Киева по линии Европейского фонда мира достиг 10,8 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала военную поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о налогах для получения финансовой помощи от Евросоюза.

    Газета Politico узнала, как в Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев.

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    27 октября 2026, 01:44 • Новости дня
    В парламенте Словакии призвали сохранить каналы связи с Россией

    Вице-спикер парламента Словакии призвал сохранить диалог с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Братислава выступает за сохранение дипломатических каналов связи с Москвой ради прочного и справедливого мира в Европе, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    «Словакия заинтересована в стабильных отношениях с Соединенными Штатами, эффективном сотрудничестве в рамках ЕС, а также в сохранении дипломатических каналов связи с Российской Федерацией», – подчеркнул Гашпар в беседе с ТАСС.

    По его словам, ключевой задачей европейской дипломатии должно стать достижение общих решений. Он добавил, что подобные шаги будут способствовать укреплению безопасности на континенте, снижению риска дальнейшей эскалации и созданию условий для мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил о планах продолжать взаимодействие с Россией в не подпадающих под санкции областях. Фальков раскрыл темы заседания российско-словацкой межправкомиссии.

    До этого вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар сообщил о возобновлении работы российско-словацкой межправительственной комиссии.

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    27 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Эксперт: Ударами по Белгороду и Воронежу в Киеве и Брюсселе хотят сорвать урегулирование
    Эксперт: Ударами по Белгороду и Воронежу в Киеве и Брюсселе хотят сорвать урегулирование
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами ВСУ по мирным районам Белгорода и Воронежа Киев и Брюссель хотят сорвать нынешние попытки урегулирования конфликта. Затем Украина снова планирует перейти к режиму эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП России Максим Григорьев. Ранее украинские удары привели к гибели мирных жителей в центральных регионах России.

    «Украинские власти и поддерживающие их лидеры в ЕС атаками по мирным районам Белгорода и Воронежа хотят достичь сразу нескольких целей», – пояснил Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России.

    По его словам, главная задача транснациональной «партии войны» – вызвать жесткий ответ России на атаки ВСУ по мирным жителям. «Сославшись на реакцию Москвы, Киев и Брюссель планируют сорвать нынешние попытки урегулирования конфликта. В том числе противник пытается отменить нынешние договоренности по Алешкам. Затем Украина хочет снова перейти к режиму эскалации», – указал спикер.

    Вторая задача Киева – продемонстрировать странам Европы, что с военной точки зрения удары ВСУ достигают целей. «Таким образом Украина намерена получить дополнительное финансирование, о выделении которого сейчас ведутся дискуссии», – детализировал собеседник.

    При этом, заметил он, гибель мирных жителей при ударах ВСУ не вызывает беспокойства в Брюсселе. «Более того, украинские удары осуществляются при непосредственной европейской помощи и передаче ударных средств», – напомнил эксперт.

    В ночь на понедельник Воронежская область подверглась массированной атаке ВСУ, в результате которой погибли трое мирных жителей и пострадали 39 человек. Также произошли возгорания на нескольких промышленных предприятиях, деловом центре в центре города, многоквартирном доме. Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 113 БПЛА.

    Днем ранее атака ВСУ по Белгородской области привела к гибели двух мирных жителей и ранению более 10 человек, в том числе – сотрудника скорой помощи. По данным регионального оперштаба, повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта.

    Стоит отметить, что российские войска ввели режим тишины на Херсонском направлении для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» ведут инженерную разведку и очищают основные пути подъезда к Алешкам от взрывоопасных предметов и мин-ловушек.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что основные задачи гуманитарной операции – доставить конвой с продуктами питания, лекарствами и всем необходимым, а также эвакуировать людей, которые добровольно решат покинуть город.

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    27 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Туск отметил умеренный оптимизм Европы по поводу переговоров по Украине

    Туск: У Европы появился умеренный оптимизм по поводу переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У европейских стран появилось умеренно оптимистичное впечатление относительно конструктивности предстоящих переговоров по Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Такой вывод Туск сделал после телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом, передает ТАСС.

    «Президент Стубб предоставил мне детальную информацию сразу после разговора с президентом Путиным и подтвердил, что обе стороны в ходе беседы остались при своих позициях», – заявил польский премьер.

    По его словам, впечатление европейской стороны от разговора оказалось «очень умеренно оптимистичным» с точки зрения конструктивности предстоящих переговоров, которые могут пройти в Абу-Даби в начале ноября. Польский премьер также сообщил, что глава норвежского правительства заранее предупредил его о планирующейся беседе с российским президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Позже премьер Норвегии заявил о продолжавшемся полтора часа содержательном разговоре с российским лидером.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об отсутствии согласования этого телефонного разговора с европейскими союзниками.

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    27 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    США потребовали от Евросоюза разъяснений из-за выделения кредита Airbus

    США потребовали от Евросоюза объяснить выдачу Airbus кредита на 3 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон требует от Евросоюза разъяснений в связи с выделением авиастроительной компании Airbus кредита на 3 млрд евро.

    По мнению американских властей, финансирование европейского авиастроительного гиганта создает угрозу двусторонней торговле, передает ТАСС.

    «Европейский инвестиционный банк предоставил Airbus крупнейший в истории кредит для поддержки проектов Airbus во Франции, Германии и Испании. Несмотря на направленные запросы, офис представителя США на торговых переговорах до сих пор не располагает подробной информацией об этом кредите. Эта ситуация вносит существенную неопределенность в трансатлантическую торговлю в аэрокосмическом секторе. Важно как можно скорее разрешить эту ситуацию», – отметил Грир в своем заявлении.

    По его словам, данный кредит потенциально нарушает условия соглашения, в рамках которого было приостановлено действие американских пошлин на ряд европейских товаров.

    Европейский инвестиционный банк сообщил о выделении Airbus кредита на 3 млрд евро в конце июня. В связи с этим американская корпорация Boeing попросила администрацию США оказать давление на руководство Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американский торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что стремление Британии ориентироваться на Евросоюз мешает расширению торговых связей с США.

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    27 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Еврокомиссия расширила полномочия Frontex для ранней депортации мигрантов

    Euronews: Еврокомиссия наделила Frontex правом депортировать мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия подготовила реформу агентства Frontex, которая позволит выдворять направляющихся в Европу мигрантов еще с территории третьих государств.

    Реформа агентства по охране внешних границ ЕС предполагает, что ведомство сможет помогать властям транзитных стран возвращать нелегалов на родину до их прибытия к европейским берегам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euronews.

    Новые правила также предусматривают участие Frontex в высылке людей из так называемых центров возвращения за пределами Евросоюза. В подобные лагеря планируют отправлять лиц, не получивших убежище или право на пребывание в Европе. Ожидается, что первый такой центр начнет работу в 2027 году.

    Кроме того, агентство получит полномочия для создания сил быстрого реагирования на случай массового наплыва беженцев и подразделения для мониторинга социальных сетей. Для работы структуры за рубежом Брюссель уже ведет переговоры о заключении соответствующего соглашения с Сенегалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз запланировал строительство депортационного лагеря для нелегальных мигрантов на территории Руанды.

    В прошлом месяце европейские страны решили обсудить новое ужесточение миграционного законодательства.

    Летом государства Европы спланировали узаконить высылку нелегальных мигрантов в специальные центры за пределами континента.

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    27 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин условился со Стуббом и Стере о возможности новых переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере в ходе телефонного разговора договорились при необходимости провести новые переговоры, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, лидеры России, Финляндии и Норвегии после переговоров по телефону договорились о проведении новых бесед, передает РИА «Новости». «Разговор пришел к тому, что они попрощались и условились в случае необходимости снова переговорить по телефону», – заявил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о продолжительности разговора с президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Александром Стуббом в полтора часа.

    Ранее Стубб сообщил о совместной с Украиной и США подготовке беседы с главой российского государства.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала несогласованный с европейскими союзниками диалог скандинавских политиков с Владимиром Путиным.

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    27 октября 2026, 11:25 • Новости дня
    В МИД обвинили ЕС в неспособности предотвратить хаос на Украине в 2014 году

    Грушко: Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским политикам следовало отказаться от признания незаконного правительства после государственного переворота на Украине, чтобы не допустить скатывания страны в хаос, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    Грушко заявил, что ЕС имел возможность уберечь Украину от погружения в хаос после событий на майдане, передает РИА «Новости».

    «Для этого надо было просто жестко и прямо сказать, что они будут придерживаться того соглашения, которое Янукович подписал с оппозицией, и никакое правительство победителей не может быть признано», – заявил Александр Грушко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Александр Грушко отметил несистемный характер контактов между Россией и Европой и требования капитуляции от европейских представителей.

    В воскресенье дипломат заявил о самоисключении ЕС из возможных переговоров с Москвой по урегулированию конфликта на Украине из-за выдвинутых условий.

    На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел подчеркнул невозможность диалога с Евросоюзом без изменения антироссийского курса на ведение гибридной войны.

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    27 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Французский полковник в отставке назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Французский полковник в отставке Огар назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление государственности и экономики Франции требует выхода страны из-под влияния ЕС и НАТО, заявил полковник французской армии в отставке Жак Огар.

    «Масштабная реконструкция страны не может быть начата без восстановления полного и всецелого суверенитета Франции перед лицом наднациональных, антидемократических структур, являющихся врагами идентичности европейских наций, таких как ЕС и НАТО», – заявил Огар.

    По его словам, масштабное восстановление экономики и государственных институтов Франции невозможно без освобождения от влияния наднациональных структур, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил о неспособности Евросоюза самостоятельно гарантировать коллективную безопасность.

    Тогда идею создания единой армии ЕС в Североатлантическом альянсе назвали политически несостоятельной.

    Кроме того, в Европе выразили тревогу по поводу угрозы выхода США из НАТО.

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    27 октября 2026, 07:51 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал чиновникам ЕС учиться миротворчеству у Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться миротворчеству у Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что чиновникам Евросоюза и Великобритании следует перенять у президента США Дональда Трампа гуманитарный подход и стремление к миротворчеству.

    Американское руководство демонстрирует приоритет миротворчества над разжиганием конфликтов, передает ТАСС.

    «Президент Трамп и его команда настаивают на том, чтобы гуманитарный подход и миротворчество превалировали над разжиганием войны. Чиновникам ЕС и Великобритании есть чему поучиться у этого подхода», – написал Дмитриев.

    Свой комментарий спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами посвятил введению режима тишины на херсонском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны объявило о прекращении огня российскими войсками на херсонском направлении ради гуманитарной операции в Алешках.

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