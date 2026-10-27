Рождаемость в Евросоюзе снизилась до исторического минимума

Евростат: Коэффициент рождаемости в Евросоюзе упал до 1,34 ребенка на женщину

Tекст: Мария Иванова

Показатель рождаемости в странах Евросоюза опустился до рекордно низкого уровня, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

В некоторых европейских регионах показатель оказался даже ниже одного ребенка на женщину. Такая ситуация сложилась в 16 регионах Испании, семи регионах Польши, пяти регионах Италии, трех регионах Греции, а также в ряде районов Германии и Литвы.

Относительно высокая рождаемость зафиксирована в Болгарии и Франции, где коэффициенты составили 1,72 и 1,61 соответственно. При этом ни в одном государстве Европейского союза не достигнут уровень простого воспроизводства населения, который составляет около 2,1 ребенка на женщину.

Европейское статистическое ведомство не приводит данных о происхождении родителей. Однако в Болгарии и Франции значительную долю жителей составляют группы с традиционно большими семьями. Так, во Франции около 10% граждан в возрасте от 18 до 59 лет называют себя мусульманами, а в Болгарии более 10% населения составляют цыгане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский предприниматель Илон Маск предупредил об угрозе вымирания западных государств на фоне снижения рождаемости.

В январе премьер-министр Испании Педро Санчес назвал демографический кризис ключевым вызовом для Европы.

В 2024 году европейское статистическое ведомство сообщило о падении количества новорожденных в ЕС до самого низкого показателя с 1961 года.