Катар заявил о готовности аравийских монархий к новой системе безопасности

Катар заявил о готовности стран Персидского залива к новой системе безопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Государство Катар и страны Совета сотрудничества [арабских государств Персидского залива] подтверждали, что готовы к [созданию] подобной системы. Мяч сейчас на стороне Ирана в вопросе приверженности этим принципам», – сказал дипломат на брифинге.

Аль-Хашми отметил, что регион нуждается в новой архитектуре безопасности, учитывающей суверенитет стран и подтверждающей ненападение. По его словам, от Ирана ожидают демонстрации доброй воли и прекращения угроз в адрес стран региона и судоходству через Ормузский пролив, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление морских торговых операций Британии сообщило об атаке на следовавший из Персидского залива танкер.

До этого военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили об ударах по четырем судам в северной части Персидского залива.

Тем временем член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.