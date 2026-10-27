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    27 октября 2026, 13:37 • Новости дня

    Холдинг «АГР» и Defetoo запустили новый автомобильный бренд Votour

    В России появился новый бренд кроссоверов и внедорожников Votour

    Холдинг «АГР» совместно с компанией Defetoo объявили о выводе на российский рынок нового автомобильного бренда Votour, который будет представлен в сегментах кроссоверов и внедорожников.

    Модельный ряд новой марки будет состоять из кроссоверов и внедорожников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

    «Холдинг «АГР“ и компания Defetoo объявляют о выводе нового российского автомобильного бренда с международной экспертизой Votour. Его запуск станет новым этапом стратегического партнерства, расширив присутствие в сегментах кроссоверов и внедорожников», – заявили в пресс-службе.

    В компании отметили, что автомобили Votour будут ориентированы на повседневные, а также внедорожные и премиальные внедорожные поездки. Информацию о моделях, производственной программе и сроках старта продаж производители представят позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «АГР Холдинг» показал на Петербургском международном экономическом форуме кроссовер нового бренда Jeland.

    Также холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo запланировали представить новую марку премиальных автомобилей Esteo.

    Кроме того, в апреле «АГР Холдинг» и Defetoo запустили в Калуге производство двигателей.

    26 октября 2026, 11:38 • Новости дня
    В МВД поступило предложение запретить начинающим водителям мощные автомобили

    Tекст: Вера Басилая

    В МВД поступило предложение от Национального автомобильного союза запретить автомобилистам со стажем менее трех лет управлять машинами мощностью более 150 л. с.

    С инициативой обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot.

    «Примерно треть всех аварий на дорогах России происходит по вине именно начинающих водителей. Нередко они водят свои автомобили крайне опасно, что приводит к ДТП, в том числе с пострадавшими», – пояснил Шапарин.

    Кроме того, Шапарин предложил ввести штрафы от 5 до 15 тыс. рублей за нарушение этого запрета. Он отметил, что молодые водители часто не осознают последствий опасной езды и становятся злостными нарушителями ПДД, демонстрируя свои «достижения» в соцсетях. В связи с этим предлагается осуществлять мониторинг соцсетей для привлечения нарушителей к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

    До этого Следственный комитет предложил запретить подросткам младше 16 лет управлять электросамокатами.

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    24 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    В ДТП в Алтайском крае один человек погиб и трое пострадали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шелаболихинском районе Алтайского края в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщила полиция региона.

    Авария произошла на 27-м км автодороги Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. Столкнулись Toyota Town Ace под управлением водителя 1991 года рождения и Tenet T8, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, передает ТАСС.

    В результате происшествия пассажир Toyota Town Ace, мужчина 1982 года рождения, скончался на месте до приезда скорой помощи. Два других пассажира этого автомобиля получили травмы и были госпитализированы. Водителю Tenet T8 оказали медицинскую помощь на месте аварии.

    По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Республике Алтай при столкновении двух легковых автомобилей пострадали восемь человек.

    Ранее автобус «Барнаул – Яровое» с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, два человека пострадали. За две недели до этого на трассе в регионе перевернулся еще один автобус, тогда пострадали шесть человек.


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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    24 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил автомобильный завод в китайском Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в китайский город Даньдун на северо-востоке страны посетил автомобильный завод, где осмотрел производственные цеха.

    В ходе визита в город Даньдун китайской северо-восточной провинции Ляонин лидер КНДР Ким Чен Ын посетил автомобильный завод и осмотрел цеха производства. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что северокорейского лидера сопровождал член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунин.

    После посещения завода Ван Хунин проводил Ким Чен Ына до недавно открывшегося моста через реку Ялуцзян на границе Китая и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно о прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына с визитом в КНР. Позже журналисты сообщили, что он прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР.

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    25 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Более 700 автомобилей скопилось перед Крымским мостом

    Очередь на проезд по Крымскому мосту превысила 700 автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из сотен транспортных средств.

    По состоянию на полдень воскресенья в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 машин, а со стороны Керчи проезда ожидают 320 автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту.

    Время ожидания проезда со стороны Краснодарского края составляет более часа.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен только легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по сухопутному маршруту через новые регионы России. Перед въездом на мост с обеих сторон в целях безопасности установлены посты обязательного досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя полчаса после перекрытия. В прошлом месяце движение машин по мосту приостанавливали. Летом в очереди на проезд по Крымскому мосту скапливалось более 800 транспортных средств.

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    26 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Путин поручил губернаторам развивать прокат семейных авто с детскими креслами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президентского совета по реализации государственной демографической и семейной политики, опубликованном на сайте Кремля.

    «Рассмотреть вопрос о развитии в крупных городах услуг краткосрочной аренды семейных автомобилей, оснащенных детскими удерживающими системами (устройствами), для совершения семейных поездок», – говорится в документе.

    Высшие должностные лица регионов должны представить соответствующий доклад до 1 июня 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о намерении «Единой России» развивать региональные меры поддержки семей с детьми.

    В августе она назвала поддержку семей с детьми одной из главных тем предложений россиян для новой Народной программы партии.

    В том же месяце руководитель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова сообщила об активном расширении мер поддержки семей «Единой Россией».

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    27 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Кроссоверы Nissan Qashqai вернулись на российский авторынок

    В России возобновились продажи кроссоверов Nissan Qashqai от 1,8 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В российских городах возобновились продажи кроссоверов Nissan Qashqai, цены на автомобили из ближайших поставок начинаются от 1,8 млн рублей.

    В российских городах вновь начали продавать кроссоверы Nissan Qashqai. Стоимость автомобилей из ближайших поставок начинается от 1,8 млн рублей, тогда как за машины с центрального склада просят от 2,58 млн рублей, пишет «За рулем».

    Приобрести автомобиль можно в Москве, Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Кирове, Воронеже, Набережных Челнах, Тамбове, Красноярске и Липецке.

    Автомобили оснащены техникой от китайской версии модели: бензиновым двигателем объемом два литра и мощностью 140 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. В комплектацию входят панорамная крыша, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль и система кругового обзора с парктрониками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend.

    Кроме того, «Москвич» приступил к продажам новых кроссоверов М70 и М90.

     Представители компании «Рольф» назвали отечественный «Москвич 3» самым доступным новым кроссовером в России.

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    26 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Полиция изъяла машину у устроившего гонки у Нижегородского кремля лихача

    МВД: Полиция изъяла автомобиль у лихача за гонки у Нижегородского кремля

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники правоохранительных органов нашли 22-летнего водителя Mercedes, который устроил заезд на высокой скорости у стен Кремля в Нижнем Новгороде, и конфисковали его транспортное средство.

    Правоохранительные органы установили личность 22-летнего жителя Бора, устроившего опасные заезды на площади Минина возле Нижегородского кремля, сообщается на сайте регионального управления МВД.

    Ранее в местных социальных сетях появилось видео, на котором водитель иномарки на высокой скорости едет по площади Минина днем. Мужчина грубо нарушал правила дорожного движения и маневрировал в потоке между другими автомобилями и автобусами.

    На нарушителя составили пять административных протоколов за неправильное расположение машины на проезжей части, выезд на встречную полосу, обгон, опасное маневрирование, а также за езду без документов и полиса обязательного страхования. Транспортное средство у лихача изъяли.

    В региональном управлении МВД решают вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Ярославле сотрудники Госавтоинспекции пресекли попытку проведения уличных гонок.

    Столичная полиция задержала участников ночных заездов на питбайках.

    Весной красноярские автоинспекторы во время погони со стрельбой остановили пьяного лихача на Audi.

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    26 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Во Владивостоке задержали не пропустившего скорую помощь водителя

    МВД: Во Владивостоке задержали не уступившего дорогу скорой помощи водителя

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Владивостоке полицейские привлекли к административной ответственности 23-летнего водителя автомобиля Toyota Camry, который не уступил дорогу машине скорой помощи на Некрасовском путепроводе.

    О правонарушении полицейские узнали благодаря мониторингу социальных сетей, говорится на сайте УМВД России по Приморскому краю.

    «Водитель... Toyota Camry не предоставил преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи… Сотрудники полиции незамедлительно инициировали проверку… Личность и местонахождение правонарушителя установлены», – сообщили в ведомстве.

    В отношении правонарушителя составили административный протокол за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту. В полиции отметили, что молодой человек имеет пятилетний стаж вождения и в этом году не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце в Находке Приморского края в результате столкновения грузовика и машины скорой помощи пострадали четыре человека.

    Летом в Петербурге правоохранители задержали нетрезвого молодого человека за нанесение травм фельдшеру и водителю скорой помощи.

    Во Владивостоке полиция задержала угнавшего внедорожник водителя после тарана дверей храма и столкновения с автобусом.

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    26 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    ВВС США запретили автомобили китайской BYD на военной базе в Японии

    Kyodo News: ВВС США запретили автомобили китайской BYD на базе в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевое крыло Военно-воздушных сил США на авиабазе Кадена в японской префектуре Окинава запретило использовать автомобили китайской компании BYD.

    Командование ВВС США на авиабазе Кадена в Японии ввело запрет на использование транспортных средств китайского автопроизводителя BYD на территории объекта, пишет Kyodo News.

    Отмечается, что решение об ограничении доступа китайских автомобилей было принято из-за соображений безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов Google.

    Вашингтон ввел ограничения против китайской платформы Xinbi Guarantee под предлогом борьбы с кибермошенничеством.

    Также власти Китая пригрозили принять ответные меры в случае применения Соединенными Штатами санкций в отношении китайских компаний и граждан.

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    26 октября 2026, 07:38 • Новости дня
    Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском

    Восемь человек пострадали при съезде автобуса в кювет под Новосибирском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Ленинское Новосибирской области рейсовый автобус ПАЗ съехал в кювет, в результате восемь человек обратились за медицинской помощью, сообщил замглавы управления Госавтоинспекции главка МВД Андрей Кузнецов.

    По предварительным данным, водитель не справился с управлением, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

    В ведомстве уточнили, что в автобусе находились 15 человек, детей среди них не было.

    Как сообщил глава областного минздрава Ростислав Заблоцкий, восемь пострадавших были доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще семь человек – в состоянии средней степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава областного минздрава Ростислав Заблоцкий сообщил, что один из пострадавших в ДТП находится в тяжелом состоянии.

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    26 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    Минздрав назвал состояние пострадавшего в ДТП под Новосибирском тяжелым

    Минздрав: В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали восемь человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Новосибирской области пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил глава областного минздрава Ростислав Заблоцкий.

    «Все восемь пострадавших доставлены в травмоцентр третьего уровня, где проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия. Один тяжелый, семь – средне-тяжелых», – заявил министр на оперативном совещании в областном правительстве, передает РИА «Новости».

    По предварительной информации главка МВД, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Екатеринбурге произошла авария с участием автобуса и автомобиля Skoda. В среду на 52-м километре Киевского шоссе в Московской области столкнулись шесть попутных легковых автомобилей. Во вторник в городе Красноуфимске Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика.

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    26 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    После ДТП с автобусом под Новосибирском госпитализированы четыре человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре из восьми человек, пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирской области, госпитализированы, сообщил областной Минздрав.

    «Госпитализированы в травматологический центр первого уровня в состоянии средней степени тяжести три пострадавших в ДТП с автобусом, один пациент в тяжелом состоянии переведен в НИИТО», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Еще четырем пострадавшим госпитализация не потребовалась. Им оказали медпомощь в приемном отделении, они продолжат лечение амбулаторно.

    Рано утром рейсовый автобус ПАЗ съехал в левый кювет в селе Ленинское под Новосибирском. В салоне находились 15 пассажиров. По предварительным данным регионального ГУ МВД, водитель не справился с управлением, в результате пострадали восемь человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы управления Госавтоинспекции главка МВД Андрей Кузнецов сообщил, что восемь человек обратились за медицинской помощью после съезда рейсового автобуса ПАЗ в кювет в Новосибирской области. В тот же день глава областного Минздрава Ростислав Заблоцкий назвал тяжелым состояние одного из пострадавших.

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    27 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    Водитель намеренно направил автомобиль на толпу на западе Германии

    dpa: На западе Германии автомобиль намеренно въехал в скопление людей

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге водитель намеренно въехал на автомобиле в толпу людей, в результате чего пострадали до пяти человек.

    В федеральной земле Нижняя Саксония на западе Германии автомобиль въехал в скопление людей, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным полиции, водитель намеренно направил транспортное средство на толпу. Находившийся рядом полицейский патруль открыл огонь, однако злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

    Предварительные данные указывают на то, что водитель и пострадавшие могли быть знакомы друг с другом. Травмы получили до пяти человек, они доставлены в больницу, их жизни находятся вне опасности. Правоохранители не исключают, что в машине находились несколько человек. В поисковой операции задействованы вертолет и кинологическая служба.

    «Продолжается выяснение картины происшествия и установление личностей участников инцидента», – сообщила представитель полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу в парке Тиргартен.

    В мае автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей на центральной торговой улице в Лейпциге.

    В сентябре прошлого года в столице Германии в результате наезда автомобиля на людей пострадали дети.

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    27 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    Спрос на лизинг электромобилей и гибридов в России вырос более чем вдвое

    Бизнес в России увеличил лизинг электромобилей и гибридов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За девять месяцев 2026 года российский бизнес оформил в лизинг 11,8 тыс. новых и подержанных гибридов и электромобилей, что на 125,6% больше показателя прошлого года.

    Российские компании значительно нарастили объемы приобретения экологичного транспорта для нужд бизнеса, передает РИА «Новости».

    «Всего по итогам девяти месяцев 2026 года бизнес оформил в лизинг 11,8 тыс. новых и подержанных гибридов и электрокаров по сравнению с 5,2 тыс. годом ранее (+125,6%)», – рассказал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев.

    Положительную динамику подтверждают и другие участники рынка. В «Европлане» зафиксировали рост спроса почти в три раза, а во «Флит Лизинге» выдачи электромобилей взлетели в пять раз. В числе самых востребованных у корпоративных клиентов марок эксперты называют UMO, Evolute, Avatr, Voyah, Geely, Zeekr и Li. Директор по развитию каналов продаж «Флит Лизинга» Елена Скубий добавила, что высокая популярность автомобилей Voyah связана с доступностью льготного лизинга и развитой сервисной инфраструктурой.

    Коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Антон Гуреев объяснил увеличение интереса к такой технике летней ситуацией с бензином, государственными субсидиями и появлением локализованных моделей, включая «Москвич 3-е». По его прогнозам, с учетом всех факторов к концу года суммарные продажи электромобилей и подключаемых гибридов в стране способны вырасти в два раза по сравнению с прошлым годом и преодолеть отметку в 100 тыс. единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минпромторга Антон Алиханов спрогнозировал рост доли электромобилей в России к 2035 году до 25%.

    Кроме того, ведомство отчиталось об увеличении продаж электрокаров в два раза за первые девять месяцев текущего года.

    Также «АвтоВАЗ» начал испытания перспективных модификаций кроссовера Lada Azimut с гибридной силовой установкой.

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    27 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    «Соллерс» передал Спецсвязи России 150 фургонов

    Спецсвязь России получила 150 коммерческих фургонов Sollers SF1

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа «Соллерс» поставила Главному центру специальной связи 150 коммерческих автомобилей Sollers SF1, которые будут задействованы для работы в Москве и других крупных городах страны.

    В переданную партию вошли 140 цельнометаллических фургонов и десять грузопассажирских машин, передает «Интерфакс».

    Компактные городские фургоны Sollers SF1 производятся по технологии полного цикла на предприятии «Соллерс Алабуга» в Елабуге.

    Спецсвязь России специализируется на доставке секретной корреспонденции, опасных грузов, продукции оборонно-промышленного назначения, драгоценных металлов, химических реагентов и предметов искусства по территории страны и государств СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство промышленности и торговли России разработало проект переноса сроков уплаты утилизационного сбора для отечественных производителей автомобилей на декабрь 2027 года.

    Также группа «Соллерс» приступила к серийному выпуску деталей для автомобильных систем безопасности на предприятии в Ульяновске.

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