Беременная женщина погибла в массовом ДТП под Иркутском

МВД: Беременная женщина погибла в ДТП с тремя автомобилями под Иркутском

Tекст: Алексей Дегтярёв

Авария произошла на 181-м километре федеральной автодороги Р-258 вблизи поселка Новоснежная. Водитель Nissan Presage выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Prius Alpha, которую отбросило под большегруз Sitrak, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

27-летняя пассажирка скончалась в автомобиле скорой помощи, водитель и четырехлетний ребенок доставлены в больницу. Водитель Nissan попытался скрыться с места происшествия, однако был оперативно задержан инспекторами.

Мужчина заявил, что его машину угнали, но очевидцы подтвердили, что он находился за рулем. В 2024 году он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в том же регионе травмы в ДТП получили шесть человек.

В начале года в Иркутской области столкнулись два маршрутных микроавтобуса в городе Шелехов, пострадали шесть человек.

В прошлом году главное управление МВД по Иркутской области рассказало о гибели четырех человек после столкновения легкового автомобиля с большегрузом на трассе «Сибирь».