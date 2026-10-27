МИД назвал условие восстановления диалога с Японией

Представители государств обсудили актуальное состояние двусторонних связей, говорится на сайте МИД России.
«С российской стороны были изложены оценки по ряду вопросов российско-японских отношений. Было подчеркнуто, что для восстановления полноценного межгосударственного диалога нынешним властям Японии необходимо отказаться от недружественного курса в отношении России», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила власти Японии об опасности следования реваншистскому курсу.
На прошлой неделе внешнеполитическое ведомство назвало отказ Токио от направленной против России деятельности условием возвращения отношений в нормальное русло.
В прошлом месяце заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко отметил необходимость отказа японских властей от антироссийской политики для восстановления двустороннего сотрудничества.