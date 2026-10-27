Бывший чиновник в Китае получил смертный приговор за взятки на 65 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Суд в Китае признал бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина виновным во взяточничестве на сумму более 65,4 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Следствие установило, что с 1998 по 2025 год подсудимый пользовался служебным положением на различных должностях для незаконного обогащения. Ван Хуэймин приговорен к пожизненному лишению политических прав, а все его личное имущество подлежит изъятию в пользу государства.

Отмечается, что если после истечения двухлетней отсрочки смертный приговор будет заменен на пожизненное лишение свободы, бывший чиновник не получит права на условно-досрочное освобождение.

В январе председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию с коррупцией в стране сложной и напряженной. Он призвал решительно искоренять взяточничество на всех уровнях и лишать злоумышленников укрытия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

Летом бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии по аналогичному обвинению.

В прошлом году китайский суд назначил смертную казнь другому высокопоставленному чиновнику за взятки на сумму почти 48 млн долларов.