Стубб и Стёре обсудили с Путиным предстоящие встречи в Абу-Даби

Стубб и Стёре обсудили с Путиным ситуацию на Украине и встречи в Абу-Даби

В ходе беседы стороны затронули вопросы деэскалации ситуации на Украине, а также обеспечения стабильности в регионе Балтийского моря и на Крайнем Севере, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию финского лидера и пресс-службу норвежского правительства.

«Война несет с собой огромные человеческие и материальные потери. Страдания и разрушения затронут поколения. В разговоре мы подчеркнули важность деэскалации», – заявил Стёре.

В канцелярии президента Финляндии отметили, что Хельсинки и Осло разделяют общую заинтересованность в стабильности и предсказуемости ситуации на Севере. Также там подчеркнули, что инициаторами звонка выступили Стубб и Стёре.

Кроме того, финская сторона пояснила, что телефонный разговор с российским лидером был связан с грядущими международными встречами, которые должны пройти в Абу-Даби.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник агентство Bloomberg анонсировало подготовку телефонных переговоров Владимира Путина с финским и норвежским лидерами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проведение этого телефонного разговора.

Стубб назвал откровенным и содержательным телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.