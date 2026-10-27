В России зафиксировали распродажу запрещенной грузинской Coca-Cola без чеков

Продавцы начали сбывать запрещенную грузинскую Coca-Cola в обход касс

Tекст: Алексей Дегтярёв

Продавцы пытаются распродать оставшиеся запасы напитка по сниженным ценам, в том числе без проведения покупок через кассу, пишет Ura.ru со ссылкой на Telegram-каналы.

Часть торговцев закупила газировку до введения ограничений и теперь вынуждена сбывать ее дешевле обычной стоимости.

В интернете упаковку из 15 стеклянных бутылок можно найти за 1 тыс. рублей, то есть около 67 рублей за штуку, хотя в рознице цена доходила до 140–180 рублей. В некоторых магазинах бутылку отдают за 90 рублей, но чек покупателю не выдают.

Ввоз и оборот грузинской Coca-Cola был приостановлен Роспотребнадзором 9 октября из-за несоответствия требованиям безопасности и физико-химическим показателям. Магазины получили предписание убрать продукцию с полок.

В начале октября источник среди ритейлеров сообщил, что магазины начали изымать с полок грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора. В этот же день ведомство ввело запрет на ввоз в Россию и продажу продукции ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии.