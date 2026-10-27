Стубб назвал откровенным телефонный разговор с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

В телефонном разговоре также принял участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Александер Стубб подчеркнул, что прекращение конфликта на Украине требует поддержания прямого диалога с Россией, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию финского президента.

«Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы – соседние с Россией страны. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу и европейскую безопасность в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил Стубб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Bloomberg ожидало обсуждения политиками перспектив мирного урегулирования на Украине.

В субботу сообщалось, что Александер Стубб стал главным кандидатом на роль представителя Европы на возможных мирных переговорах с Москвой.