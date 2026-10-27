«Мы должны готовиться к крупномасштабному конфликту, хотя не можем с уверенностью сказать, как он может выглядеть», – заявил Эйхельсхейм, передает RT.
Ранее Нидерланды анонсировали учения по приему раненых на случай военного конфликта.
RT: Командующий ВС Нидерландов призвал готовиться к масштабному конфликту
«Мы должны готовиться к крупномасштабному конфликту, хотя не можем с уверенностью сказать, как он может выглядеть», – заявил Эйхельсхейм, передает RT.
Ранее Нидерланды анонсировали учения по приему раненых на случай военного конфликта.
Удар наносился высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области и морским судам, указало ведомство в Max.
В Киеве поражены промышленное предприятие и две мастерские по сборке и хранению ударных и разведывательных дронов большой и средней дальности, в том числе аппаратов компаний «Оаклайн» и «Файер Поинт».
Кроме того, удар нанесен по Южному автожелезнодорожному мосту, который использовался для транзита военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.
В Харьковской области уничтожен разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр», где хранились грузы двойного назначения и беспилотники для нужд украинской армии. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области военное имущество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины. На прошлой неделе Министерство обороны сообщило об ударах по двум электроподстанциям и сухогрузам с оружием. В начале месяца Вооруженные силы России атаковали вантовый автожелезнодорожный Южный мост в Киеве.
«Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – цитирует Болилую канал «Единой России» в Max.
По ее словам, пациент должен четко понимать, какая помощь ему положена по ОМС и действительно ли необходимы предлагаемые платные услуги. Выбор об их получении должен быть добровольным.
Депутат отметила, что «Единая Россия» будет добиваться защиты прав пациентов и устранения нарушений. Доступность здравоохранения является одной из главных задач, поставленных президентом, а забота о здоровье не должна оборачиваться для человека непосильными расходами.
По оценке Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тыс. рублей на человека, что вдвое больше показателя 2020 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Госдуме заявили об установлении контроля «Единой России» за обеспечением онкопациентов лекарствами.
В прошлом месяце член экспертного совета партии Людмила Болилая указала на необходимость гарантировать бесперебойный доступ к медикаментам для пациентов с редкими заболеваниями.
В августе она предложила ввести компенсации для врачей-наставников.
Посольство России осудило армянского губернатора за реплику об «иванах»
«С недоумением восприняли содержащееся в записи на личной странице губернатора Ширакской области Д.В. Арушаняна в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России – прим. ВЗГЛЯД) от 17 октября 2026 года упоминание неких «иванов», поневоле напоминающее лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram-канале.
Дипломаты подчеркнули, что официальному лицу региона, где дислоцируется 102-я российская военная база и несут службу пограничники из России, недопустимо использовать публичные высказывания, провоцирующие национальную неприязнь.
В посольстве добавили, что подобные действия в корне противоречат духу многовековой дружбы между народами двух стран.
Губернатор Ширакской области в Армении Давид Арушанян раскритиковал празднование Дня города Гюмри, организованное оппозиционной партией «Сильная Армения». Он написал, что «гюмрийцы – это не ваши Иваны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и армянский посол Гурген Арсенян подтвердили взаимный настрой на углубление межгосударственного диалога.
Летом президент Владимир Путин заверил в намерении Москвы сохранить нормальные отношения с Ереваном независимо от его дальнейшего внешнеполитического выбора.
«Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: «Россия должна». Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования», – цитирует Грушко РИА «Новости».
По его словам, европейцы считают, что мир на Украине на российских условиях будет означать капитуляцию Западной Европы.
«Почему это будет капитуляция Западной Европы – совершенно непонятно, но они не могут ее допустить», – добавил замминистра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Александр Грушко заявил о значительных усилиях США по выработке формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России поддержать кандидатуру переговорщика от Евросоюза при его искренней заинтересованности в мире.
В тот же день Грушко заявил о фактическом самоисключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.
Самолет тайваньской China Airlines впервые за четыре года пролетел над Россией
Самолет тайваньской авиакомпании пролетел над территорией России впервые за четыре года, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету «Цзиньжи». Транспортное ведомство Тайваня самостоятельно приостановило полеты над Россией в конце февраля 2022 года.
По словам профессора Университета науки и технологий Чаоян Лу Яньляна, полет через Россию сократил время рейса на 40-60 минут. При этом другие рейсы China Airlines в Европу 25 октября следовали через Южную Азию, поэтому говорить о полном возобновлении полетов над Россией преждевременно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский частный самолет пересек воздушное пространство России и приземлился в Китае.
В том же месяце правительственный борт США вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США.
Весной китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем.
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о мерах по развитию полосы инженерных заграждений, передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.
Текст самого решения СНБО доступен исключительно для служебного пользования, подробности инициативы не разглашаются.
Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной украинские СМИ сообщили об организации оборонительных рубежей в Волынской области.
Администрации Киевской области получили указание приступить к круговой обороне населенных пунктов.
В прошлом году Владимир Зеленский решил открыть центры военной подготовки гражданских лиц в каждом регионе Украины.
Bloomberg: Microsoft предложила 60 тыс. сотрудников уволиться
Более 60 тыс. сотрудников Microsoft в Соединенных Штатах, Британии, Канаде и Индии получили предложение добровольно покинуть компанию в обмен на денежные выплаты в рамках оптимизации затрат, передает Bloomberg.
«Это предложение дает сотрудникам, которые рассматривают возможность ухода из компании и имеют на это право, новый шанс совершить это сейчас при нашей поддержке», – заявила директор по персоналу Microsoft Эми Коулман.
Участвовать в программе разрешили работникам финансового отдела, а также дочерних предприятий Xbox, Windows и Copilot. Предложение не распространяется на специалистов в области продаж, маркетинга, кибербезопасности, квантовых вычислений и центров обработки данных.
В настоящий момент штат американской корпорации насчитывает более 223 тыс. человек. Программа добровольного увольнения охватывает порядка 27% персонала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компания Electronic Arts решила уволить около 400 сотрудников.
В начале месяца власти США исключили корпорацию Microsoft из программы по найму иностранных работников.
В прошлом месяце Microsoft ограничила использование облачного сервиса Xbox Cloud Gaming.
ВСУ снабжали Славянск через пробки под ударами российских «Ланцетов»
Украинские военные столкнулись с серьезными трудностями при снабжении войск в Славянске и Краматорске из-за огневого контроля российских сил над шоссе Изюм – Славянск, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.
«После того как участок трассы Изюм-Славянск попал под огневой контроль FPV-дронов, вся логистика ВСУ пошла на Барвенково. Только вот дороги там нет. Есть остатки асфальта и километровые пробки на скорости пять километров в час», – сообщил источник.
Альтернативный маршрут проходит по дороге Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково в Харьковской области. Собеседник агентства отметил, что деньги на ремонт этой трассы выделяются регулярно, однако из-за очевидной коррупции работы не проводятся.
Дальности полета FPV-дронов не хватает для атак на этом участке, но из-за частых заторов украинский транспорт поражают российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Славянск и Краматорск образуют ядро последней крупной линии обороны ВСУ на подконтрольной им территории ДНР, являясь важным логистическим хабом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном отражении контратак украинских формирований в районе Славянска.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о подготовке противником Краматорска к уличным боям.
Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о сокрушении трасс снабжения украинских войск в Славянско-Дружковской агломерации.
Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».
«Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.
Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.
Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.
В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.
Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.
Путин поручил правительству и руководству регионов проработать механизм предоставления гражданам доступа к достоверным электронным копиям открытых архивных документов об истории их семей. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики опубликован на сайте Кремля.
В документе отмечается, что инициатива направлена на поддержание, укрепление и сохранение семейных традиций. Для облегчения распознавания и поиска архивных данных планируется задействовать технологии искусственного интеллекта.
Подготовить соответствующий доклад поручено до 15 декабря. Ответственными за выполнение поставленной задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы российских регионов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.
Президент поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.
В прошлом месяце Путин одобрил инициативу по созданию цифровых архивов истории малых городов и сел.
«Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», – сообщает пресс-служба президента России, передает ТАСС.
В Кремле отметили, что за последние годы Россия существенно увеличила ресурсную базу и ввела в эксплуатацию новые газопроводы. Кроме того, в стране сформировалась перспективная отрасль сжиженного природного газа. Диверсификация поставок на Восток продолжается планомерно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.
В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.
«Яндекс» перенесет не пострадавшие после атак беспилотников суперкомпьютеры на новые площадки, сообщили в компании РИА «Новости».
«Суперкомпьютеры «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненскис» не пострадали в результате атак на дата-центры «Яндекса»», – заявили в компании.
Устройства уже разворачиваются на новых вычислительных площадках.
Отмечается, что три суперкомпьютера представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры и будут разнесены по разным местам. Они по-прежнему будут использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов компании и для обучения фундаментальных языковых моделей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в компании сообщили о восстановлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ» после атак беспилотников на центры обработки данных. В середине месяца Минцифры помогло компании найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем. В начале месяца часть сервисов «Яндекса» начала работать с перебоями из-за остановки центра обработки данных в городе Сасово под Рязанью.
Министерство подготовило концепцию проекта по внедрению новой позиции в работу средств размещения и точек питания. Документ опубликован на сайте Минпромторга.
В состав традиционного утреннего меню войдут сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, а также каши, запеканки и блины. В качестве напитков посетителям предложат квас, морс и травяные чаи.
Нововведение не затронет этнические рестораны с ярко выраженной специализацией, в частности заведения итальянской или японской кухни. Для популяризации новой категории блюд ведомство совместно с экспертами планирует разработать специальную эмблему.
Авторы инициативы указали на отсутствие планов по принудительной замене текущего ассортимента. Владельцам заведений планируют разъяснять финансовую выгоду от предложения гостям привычной еды, а также указывать на важность поддержки местных производителей продуктов питания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов допустил принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню к концу 2026 года.
В прошлом году ведомство назвало русскую кухню культурным и историческим брендом.
Министерство выступило с инициативой систематизировать понятие традиционной кулинарии.
Украинская Fire Point применила сало для защиты дронов от морозов
Производитель беспилотников начал наносить на чувствительные компоненты слой жира, чтобы уберечь аппараты от воздействия низких температур, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Fire Point в соцсетях.
«Неожиданный нюанс в ракетостроении? Лучшее решение – не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре около минус 20 холод может заморозить камеры и кабели дрона и ускорить разрядку аккумуляторов», – говорится в сообщении.
В компании пояснили, что нанесение слоя сала является простым решением, которое позволяет надежно защитить уязвимые детали дрона от переохлаждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пророссийское подполье сообщило об уничтожении объектов компании Fire Point благодаря переданным украинскими гражданами координатам.
Летом Министерство обороны отчиталось о поражении киевского завода этого предприятия.
В июне руководитель Fire Point Денис Штилерман заявил о способности украинской промышленности быстро создать ядерное оружие.
Reuters: Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
Движение собирается аннулировать весь экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, пишет Reuters. При этом речь в том числе о продаже западным посредникам, которые передают оружие Украине.
В материале также отмечается, что движение «Студенческий список» считает Косово неотъемлемой частью Сербии и стремится предотвратить отток сербского населения из северной части региона. При этом позиция по Косово противоречит требованиям ЕС, который настаивает на нормализации отношений с Приштиной для вступления в союз.
В отношениях с Россией новым властям придется балансировать между энергетической зависимостью и внешнеполитическими связями. При этом «Студенческий список» заявлял, что не планирует вводить санкции против Москвы.
Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Саломе Самадашвили назвала поражение Александра Вучича очень хорошим рассветом.
В воскресенье протестующие напали на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.