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    27 октября 2026, 12:51 • Новости дня

    Польша приобрела датские радиолокационные системы для борьбы с дронами

    Датская компания Weibel поставит радиолокаторы для ПВО Польши на 84 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Датская компания Weibel Scientific заключила контракт на сумму 84 млн евро с польским оборонным предприятием PIT-Radwar на поставку радиолокационных систем XENTA-M5 для борьбы с беспилотниками.

    Датский производитель Weibel Scientific поставит радиолокационные системы XENTA-M5 для польской системы противовоздушной обороны (ПВО). Соглашение с польской оборонной компанией PIT-Radwar стало крупнейшим в истории предприятия, передает ТАСС.

    По заявлению разработчика, оборудование способно обнаруживать, отслеживать и классифицировать широкий спектр воздушных угроз, включая низколетящие беспилотники и самолеты. Технику интегрируют в разрабатываемую национальную польскую программу борьбы с дронами SAN.

    «С выбором SAN радиолокационная технология Weibel будет играть центральную и решающую роль на оперативном сенсорном уровне и обеспечивать аэрофотосъемку, необходимую для эффективного реагирования», – прокомментировал сделку глава датской компании Петер Рёпке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Бундесвер запланировал закупить аппараты с сеткометами для обороны военных объектов.

    В прошлом месяце министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии тайно направили в Еврокомиссию письмо с просьбой о выделении 500 млн евро на защиту от дронов.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о планах поставки Словакии системы борьбы с беспилотниками SAN.

    27 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

    Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины ради гуманитарной операции в Алешках, сообщило Министерство обороны.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

    Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.

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    26 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Asmaa Waguih

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей парламента Египта проголосовала за предоставление военной помощи Саудовской Аравии для поддержки страны в вопросах обороны.

    Речь идет о поддержке саудовских властей в вопросах обороны, однако иные детали соглашения пока не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Согласно египетской конституции, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил в зарубежные миссии подлежит обязательному обсуждению Советом национальной обороны страны и парламентом. Египетский Совет национальной обороны одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии 18 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    В прошлом месяце Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны для возможного развертывания в Ормузском проливе.

    Газета The Washington Post сообщила о занижении Пентагоном числа погибших американских военнослужащих в ходе ближневосточного конфликта.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    27 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

    Stars and Stripes: ВВС США заключили контракт на гиперзвуковые ракеты AGM-183A

    США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A
    @ Giancarlo Casem/Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    ВВС США и компания Lockheed Martin подписали контракт на 694 млн долларов для производства гиперзвуковых ракет класса «воздух – земля» AGM-183A, сообщило издание Stars and Stripes.

    Соглашение продвинет программу ракет с этапа прототипирования до серийного выпуска и поставок в войска, передает РИА «Новости» со ссылкой на Stars and Stripes.

    Основным носителем ракет может стать стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, также планируется испытать бомбардировщик B-1B Lancer. Дальность полета ракеты составляет тысячу миль (около 1,6 тыс. километров). Количество ракет и сроки поставок не уточняются, контракт был подписан 29 сентября.

    Программа ARRW стартовала в 2018 году, ракета относится к классу планирующих гиперзвуковых боеприпасов, уточняет Defense One.

    В октябре сообщалось, что США отстают от графика развертывания гиперзвуковой системы Dark Eagle более чем на три года, передает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американская компания Raytheon получила контракт на сумму до 24,4 млрд долларов на поставку ракет-перехватчиков для Военно-морских сил США.

    В августе оборонная компания Castelion привлекла более 1 млрд долларов для ускорения производства гиперзвукового оружия и систем противовоздушной обороны.

    Ранее американские военные сообщили о намерении поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет.

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    26 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Российские бойцы эвакуировали более 80 мирных жителей из Купянска-Узлового

    Мирошник: ВС России спасли более 80 мирных жителей в Купянске-Узловом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие вывели из подвалов Купянска-Узлового Харьковской области более 80 украинских мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Военнослужащими 153 танкового полка 47 танковой дивизии под командованием «Тридцатого» (командир полка) и «Румына» (командир штурмового отряда) была проведена масштабная гуманитарная операция по эвакуации мирного населения из освобождённого города Купянск-Узловой», – сообщил Родион Мирошник в Max.

    В южной части города, которая недавно была под контролем ВСУ, в подвале многоэтажного дома нашли местных жителей. Силами группы бойцов был организован коридор длиной более 20 км.

    Они обеспечили прикрытие и проход по заминированному ВСУ маршруту с использованием средств РЭБ и БПЛА.

    Несмотря на это, украинские военные нанесли серию ударов из минометов и дронов по мирным гражданам, выходившим на российскую сторону, есть раненые, уточнил посол.

    Всего за три дня гуманитарной операции зону боевых действий покинули 87 жителей Купянска-Узлового. В дальнейшем планируется опубликовать рассказы эвакуированных, переживших издевательства со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября ВСУ обстреляли колонну эвакуируемых мирных жителей под Купянском в Харьковской области.

    Мирошник рассказал, как ВСУ выкуривали фосфором мирных жителей из укрытий под удары дронов.

    Генсек ООН 19 октября выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России.

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    26 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Пентагон ответил на жалобы Зеленского о задержке поставок ракет

    Пентагон отверг жалобы Зеленского на задержку поставок ракет для Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политика Соединенных Штатов в отношении оружия, которое страны Европы могут передавать Украине, не изменилась, заявил Пентагон в ответ на жалобы Владимира Зеленского.

    «Никаких изменений в политике военного ведомства относительно любых видов вооружений, передачу которых Украине европейскими странами обеспечиваем мы, не произошло», – цитирует РИА «Новости» ответ Пентагона.

    В американском ведомстве добавили, что программа НАТО по поставкам вооружений США, по которой союзники по альянсу вносят вклад в предоставляемые Вашингтоном оборонные средства, также действует без изменений.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет уже почти месяц не утверждает поставки ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США не стали включать ракеты для систем ПВО Patriot в пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов.

    В том же месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Киеву ракеты-перехватчики PAC-2.

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    26 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Глава немецкого спецназа заявил о подготовке к длительному конфликту с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия целенаправленно готовит силы специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией, заявил глава командования спецназа Андреас Кюне.

    «Мы целенаправленно готовимся к противостоянию с Россией», – сказал Кюне газете Bild. Военнослужащих готовят к продолжительным операциям без определенного срока завершения на начальном этапе предполагаемого конфликта, тогда как ранее операции занимали около трех дней, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.

    По данным газеты, штат командования спецназа ФРГ насчитывает около 1,5 тыс. человек, из которых бойцы составляют лишь треть, а остальные заняты административной работой. Штат укомплектован на 70–80%.

    Издание напомнило о скандалах в подразделении: использовании нацистского приветствия, пропаже боеприпасов и обнаружении тайника с оружием. В 2020 году одна из рот была расформирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к войне с Россией.

    В среду Вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    В прошлом месяце основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил о состоянии вооруженного противостояния Германии и России.

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    26 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Индия одобрила закупку вооружений на 22,3 млрд долларов

    Минобороны Индии: Дели одобрил закупку вооружений на 22,3 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет по оборонным закупкам Индии утвердил выделение примерно 2,12 трлн рупий (около 22,3 млрд долларов) на приобретение вооружений для Вооруженных сил страны, сообщил министр обороны Раджнатх Сингх.

    Около 82% планируемых закупок придется на индийских производителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны страны. В интересах сухопутных войск будут приобретены высокомобильные транспортные средства, самоходные гусеничные гаубицы, легкие многоцелевые вертолеты, переносные зенитные ракетные комплексы малой дальности и системы противодействия беспилотникам.

    Военно-морские силы получат системы обнаружения ложных целей для повышения эффективности противоракетной обороны, а также крупные надводные платформы. Для ВВС одобрена закупка вертолетов и систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Индии сообщило о выделении около 11,6 млрд долларов на повышение боевой мощи государства. В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил о помощи России в модернизации армии Индии, включая ПВО. В августе прошлого года Вооруженные силы Индии отразили нападение группы террористов на границе с Пакистаном.

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    26 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    WSJ: Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж обсуждает с 10 европейскими странами план размещения на их территории французских истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, сообщила газета Wall Street Journal.

    Двусторонние переговоры с союзниками проводятся в рамках плана, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Согласно этой стратегии, Париж намерен не только разместить в странах Европы истребители Rafale, но и создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить наличие средств связи, систем раннего предупреждения и обмен разведданными с союзниками.

    Интерес к французскому плану проявили 10 стран: Бельгия, Британия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ФРГ и Швеция. Италия отказалась присоединиться к плану, а страны Прибалтики в этот список не входят.

    В марте 2026 года Макрон объявил о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

    В субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы разместить ядерное оружие США и Франции.

    В четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил об устранении странами Европы препятствий для получения ядерного оружия.

    В начале месяца военный эксперт Александр Ермаков рассказал о демонстрации Парижем надежности собственного ядерного потенциала при помощи испытания ракеты M51.3.

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    26 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Грызлов заявил о росте угроз у западных границ Союзного государства

    Грызлов заявил об усилении угроз западным границам России и Белоруссии

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил о нарастании угроз общим западным границам Союзного государства из-за многолетней политики США и их союзников.

    «Угрозы нашим общим западным границам растут. Мы видим последствия политики, которую США и их союзники проводили десятилетиями: расширение НАТО на восток, наращивание военного присутствия у наших границ, разрушение договоренностей в области контроля над вооружениями», – заявил Грызлов в интервью журналу «Национальная оборона», фрагменты которого приводит РИА «Новости».

    По словам посла, Россия неоднократно предупреждала западные страны о последствиях игнорирования законных интересов других государств.

    «К сожалению, наши аргументы не были услышаны», – сказал Грызлов.

    Он пояснил, что размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, в том числе ракетные комплексы «Орешник», необходимо и соразмерно растущей угрозе рубежам.

    «Западу следует понимать: Россия и Беларусь готовы отразить любую угрозу, каким бы ни был ее характер и масштаб», – добавил российский дипломат.

    Он считает важным донести эту мысль, так как именно западные лидеры твердят о том, что к 2030 году европейцы должны быть готовы к войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства. Днем ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков выразил обеспокоенность увеличением контингента альянса у западных рубежей.

    В августе замглавы МИД Михаил Галузин предупредил о совместном реагировании Москвы и Минска на возможные агрессивные действия Запада против Белоруссии.

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    26 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Польша захотела продавать Вьетнаму подержанное оружие

    Минобороны Польши: Варшава хочет продавать Ханою бывшее в употреблении оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша хочет продавать Вьетнаму бывшее в употреблении вооружение, которое выводится из эксплуатации в национальной армии, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Это огромная армия со своими потребностями, и технологические решения там не всегда должны быть самыми передовыми. Иногда это подержанная техника, иногда новая, поэтому мы заинтересованы», – приводит слова министра РИА «Новости».

    В настоящее время во Вьетнаме находится польская делегация во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

    Варшава рассчитывает на заключение экспортных контрактов, которые сможет реализовать польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa. Конкретные предложения станут известны во вторник по итогам заседания профильного комитета по безопасности и завершения переговоров польских представителей во Вьетнаме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Косиняк-Камыш заявил о давлении США и НАТО при принятии решений о передаче оружия Украине.

    Весной Варшава выразила опасения из-за возможной масштабной контрабанды оружия с украинской территории по окончании боевых действий.

    Минобороны Польши сообщило о риске задержки поставок американского вооружения на годы из-за нехватки у Вашингтона промышленных мощностей.

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    26 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Южная Корея и США начали двухнедельные военно-воздушные учения

    США и Южная Корея начали двухнедельные авиационные учения Freedom Flag

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров Freedom Flag для отработки самостоятельного планирования операций южнокорейской стороной.

    Соединенные Штаты и Республика Корея начали двухнедельные совместные авиационные учения на базе Кунсан. В ходе маневров будет оцениваться способность Сеула самостоятельно планировать и проводить операции в рамках подготовки к передаче оперативного контроля над войсками в военное время к 2030 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

    В тренировках задействованы южнокорейские истребители F-15K, KF-16 и F-35A, транспортные самолеты KC-330 и борты дальнего радиолокационного обнаружения E-737 Peace Eye.

    Со стороны США в маневрах принимают участие истребители F-16 и малозаметные F-35B, разведывательные самолеты RC-135, вертолеты MH-60S Seahawk и беспилотники MQ-9 Reaper.

    Учения Freedom Flag проводятся дважды в год с 2024 года. Они заменили крупномасштабные тренировки Korea Flying Training и Vigilant Defense.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу командование наземных операций армии Южной Кореи провело полевые маневры по отработке сценария полномасштабного военного конфликта.

    На прошлой неделе стратегическое командование Вооруженных сил США сообщило о старте учений стратегических ядерных сил.

    В середине месяца южнокорейские военные анонсировали масштабные учения «Хогук» с участием американского контингента.

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    26 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Нидерланды анонсировали учения по приему раненых на случай военного конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство обороны Нидерландов 31 октября проведет масштабные учения по приему раненых на случай крупного вооруженного конфликта, сообщили в ведомстве.

    Учения Dubbelspoor пройдут на военном полигоне Де-Власаккерс в Амерсфорте и в полевом госпитале в Утрехте. В них примут участие сотни сотрудников Минобороны, медицинского центра Университета Утрехта и военные подразделения, а также десятки гражданских экстренных служб, передает ТАСС.

    За ходом учений будет наблюдать король Нидерландов Виллем-Александер. Основное внимание уделят проверке взаимодействия военных и гражданских структур при одновременном поступлении большого числа пострадавших.

    Полевой госпиталь в Утрехте способен приступить к приему раненых в течение 30 минут после объявления чрезвычайной ситуации. Учения проводятся на фоне наращивания военного бюджета страны до 28,9 млрд евро к 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нидерланды начали отрабатывать развертывание лагерей для российских военнопленных.

    В начале месяца парламент страны предложил сформировать гражданский резерв из 150 тыс. человек на случай кризиса.

    В прошлом месяце власти Германии инициировали проверку готовности больниц к массовому поступлению раненых в условиях возможной войны.

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    27 октября 2026, 00:17 • Новости дня
    Иордания нанесла авиаудары по террористам в Сирии

    При ударе ВВС Иордании по позициям террористов в Сирии погибли пять человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по укрытиям террористических организаций в провинции Дераа на юге Сирии в качестве возмездия за теракт у церкви в Эль-Караке.

    «В понедельник королевские ВВС Иордании провели специальную операцию под названием «Иорданское возмездие – Хмуд», направленную против укрытий террористических организаций на юге Сирии», – приводит РИА «Новости» данные государственного агентства Petra со ссылкой на вооруженные силы королевства.

    В заявлении отмечается, что операция стала ответом на гибель граждан в результате нападения у церкви в провинции Эль-Карак.

    По данным главного департамента здравоохранения сирийской провинции Дераа, в результате иорданских авиаударов погибли пять мирных жителей, в том числе женщины и дети, сообщило государственное агентство Сирии SANA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник силы безопасности Иордании задержали трех террористов, совершивших нападение на православную церковь в провинции Эль-Карак. Минздрав королевства 24 октября сообщил о восьми погибших при этом теракте.

    Министерство иностранных дел России осудило террористический акт в Иордании.

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    27 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Группировка «Центр» применила прибор «Совенок» для уничтожения дронов ВСУ

    Группировка «Центр» применила «Совенка» для уничтожения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Центр» задействовали всепогодный обзорно-наблюдательный прибор «Совенок» для поражения украинских ударных беспилотников на днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны.

    Мобильные огневые группы применили устройство в ночное время суток для наблюдения за местностью и воздушным пространством в условиях нулевой видимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В военном ведомстве пояснили, что аппарат объединяет в себе тепловизор, встроенную видеокамеру с высоким разрешением и платформу с системой стабилизации. Такое оснащение обеспечивает четкое изображение даже во время движения.

    «В ночное время суток, когда активность вражеской беспилотной авиации возрастает, военнослужащие МОГ (мобильной огневой группы – прим. ВЗГЛЯД) задействовали всепогодный обзорно-наблюдательный прибор «Совенок». Данное устройство позволяет вести наблюдение за местностью и воздушным пространством в условиях нулевой видимости», – сообщили там.

    Одновременное использование тепловизионного и оптического каналов помогло бойцам вовремя обнаружить приближение украинских ударных беспилотников самолетного типа. После получения целеуказания военнослужащие открывают прицельный огонь на упреждение и поражают несколько воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Днепр» перекрыли проход в Крым для большинства беспилотников ВСУ.

    Военнослужащие группировки войск «Центр» организовали эшелонированную систему противодействия беспилотникам на добропольском направлении.

    В подразделениях группировки «Север» сформировали единую систему взаимодействия для эффективного уничтожения дронов противника.

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    27 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Украинские войска стали маскировать противопехотные мины еловыми ветками

    ВСУ начали маскировать противопехотные мины еловыми ветками

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска начали маскировать противопехотные мины под еловые ветки, которые сбрасываются при помощи беспилотников, рассказали в российских силовых структурах.

    «Очередная маскировка противопехотных мин со стороны противника – еловые ветки. Очень правдоподобно выглядит, нужно быть предельно осторожными», – сообщил источник ТАСС.

    По данным силовиков, мощность таких мин достаточно высокая, и подрыв может привести к гибели. Этот тип взрывчатки традиционно сбрасывается украинскими войсками при помощи дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали применять новую тактику атак с детонацией в воздухе беспилотников с поражающими элементами. В середине месяца боевики ВСУ на добропольском направлении использовали мины, замаскированные под пеньки и древесину.

    При отступлении на харьковском направлении боевики ВСУ начали минировать гражданские объекты и маскировать взрывные устройства под предметы обихода.

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