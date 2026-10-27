  • Новость часаКремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
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    27 октября 2026, 12:47 • Новости дня

    Лидеры Финляндии и Норвегии заявили о телефонном разговоре с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

    О состоявшемся телефонном разговоре скандинавских лидеров с президентом России сообщила канцелярия финского президента, передает ТАСС.

    «Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 27 октября», – говорится в заявлении канцелярии.

    В ведомстве подчеркнули, что политики участвовали в беседе в качестве лидеров своих государств и не выступали от имени Европы в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Bloomberg сообщило о подготовке телефонных переговоров Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о подготовке беседы.

    В субботу Александера Стубба назвали наиболее вероятным представителем европейских стран на возможных мирных переговорах с Россией.

    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    26 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об обеспечении доступа граждан к электронным копиям документов о семейной истории.

    Путин поручил правительству и руководству регионов проработать механизм предоставления гражданам доступа к достоверным электронным копиям открытых архивных документов об истории их семей. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики опубликован на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что инициатива направлена на поддержание, укрепление и сохранение семейных традиций. Для облегчения распознавания и поиска архивных данных планируется задействовать технологии искусственного интеллекта.

    Подготовить соответствующий доклад поручено до 15 декабря. Ответственными за выполнение поставленной задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Президент поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    В прошлом месяце Путин одобрил инициативу по созданию цифровых архивов истории малых городов и сел.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    27 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Стубб назвал откровенным телефонный разговор с Путиным
    Стубб назвал откровенным телефонный разговор с Путиным
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александер Стубб назвал откровенным и содержательным телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

    В телефонном разговоре также принял участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Александер Стубб подчеркнул, что прекращение конфликта на Украине требует поддержания прямого диалога с Россией, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию финского президента.

    «Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы – соседние с Россией страны. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу и европейскую безопасность в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил Стубб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным.

    Bloomberg ожидало обсуждения политиками перспектив мирного урегулирования на Украине.

    В субботу сообщалось, что Александер Стубб стал главным кандидатом на роль представителя Европы на возможных мирных переговорах с Москвой.

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    26 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите ФСЭГ в Москве

    Ушаков: Путин примет участие в саммите ФСЭГ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин 27 октября примет участие в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    «Начинается форум завтра, 27 октября. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет в восьмом саммите участие», – приводит РИА «Новости» слова Ушакова.

    Помощник главы государства добавил, что мероприятие пройдет в Центре международной торговли. Особый символизм нынешнему саммиту придает то, что он проходит в год 25-летия организации.

    Полноправными членами ФСЭГ выступают Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник офис президента Ирана сообщил об отбытии Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях форума.

    В субботу посольство Исламской Республики подтвердило приезд Масуда Пезешкиана в Россию 27 октября.

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    26 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей

    Кремль: Путин поручил привязать лимит семейной ипотеки к количеству детей

    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Путин утвердил перечень поручений по итогам майского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщается на сайте Кремля.

    Кабинету министров предстоит изучить варианты совершенствования условий жилищного кредитования для многодетных семей. В частности, планируется рассмотреть дифференциацию максимального размера займа по программе льготной ипотеки в зависимости от числа детей.

    Ответственным за выполнение этой задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть представлен главе государства до 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки беременных жен участников спецоперации.

    Путин поручил губернаторам проработать вопрос развития сервисов аренды семейных автомобилей с детскими креслами.

    Правительство получило задачу представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.

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    26 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»

    Ушаков: Путин на форуме в Москве даст оценку перспективам отношений с Африкой

    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в своем выступлении на экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка» даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Официальная программа начнется в среду, когда в Гостином дворе состоится пленарное заседание третьего экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что в своем выступлении наш президент даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования», – сообщил Ушаков.

    По его словам, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств Африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило об участии президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры в мероприятии.

    На прошлой неделе директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила о концентрации повестки форума на вопросах экономического и инвестиционного сотрудничества.

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    27 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в ходе которого обсуждалось возобновление переговоров по Украине.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе финской и норвежской сторон, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры обменялись мнениями об урегулировании украинского конфликта с учетом недавних встреч спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Путиным в Петербурге и с представителями Финляндии, Норвегии и Украины в Осло.

    Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров (Россия, Украина, США). Отмечается, что эти переговоры нацелены на вопросы безопасности России и Украины после окончания боевых действий.

    Путин напомнил о первопричинах конфликта и дал оценку текущей ситуации, подчеркнув, что «достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов» России. Он также обратил внимание на то, что конфронтационная политика ЕС и НАТО затягивает боевые действия.

    Кроме того, обсуждались вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стёре подтвердили важность соблюдения международного морского права.

    Президент России также проинформировал о начале гуманитарной операции при посредничестве США в районе Алёшек на херсонском направлении и введении временного «режима тишины». Стороны договорились поддерживать прямые контакты по телефону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб назвал телефонный разговор с Владимиром Путиным откровенным.

    Агентство Bloomberg сообщило о подготовке переговоров президента России с финским и норвежским коллегами.

    В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине.

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    26 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить доступность лечения репродуктивных патологий у мужчин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения обеспечить доступность медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы в первичном звене здравоохранения.

    «Минздраву России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медицинской помощи при патологиях мужской репродуктивной системы», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Ответственным за выполнение назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил Минздраву расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

    В июне президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником.

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    26 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Путин поручил губернаторам развивать прокат семейных авто с детскими креслами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президентского совета по реализации государственной демографической и семейной политики, опубликованном на сайте Кремля.

    «Рассмотреть вопрос о развитии в крупных городах услуг краткосрочной аренды семейных автомобилей, оснащенных детскими удерживающими системами (устройствами), для совершения семейных поездок», – говорится в документе.

    Высшие должностные лица регионов должны представить соответствующий доклад до 1 июня 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о намерении «Единой России» развивать региональные меры поддержки семей с детьми.

    В августе она назвала поддержку семей с детьми одной из главных тем предложений россиян для новой Народной программы партии.

    В том же месяце руководитель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова сообщила об активном расширении мер поддержки семей «Единой Россией».

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    26 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Ушаков анонсировал приезд тысяч бизнесменов на форум «Россия – Африка»

    Ушаков: Около 4 тыс. предпринимателей пригласили на форум «Россия – Африка»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» приглашены около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей из разных сфер, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «В этом году на форум приглашены порядка 4 тыс. российских и африканских предпринимателей, представляющих такие сектора экономики, как промышленность, металлургия, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Пленарное заседание форума пройдет 28 октября в Гостином дворе. В нем примет участие президент России Владимир Путин. Мероприятие объединяет представителей деловых кругов России и стран Африки, госструктур, СМИ, а также ведущих ученых и экспертов.

    Третий саммит «Россия – Африка» состоится в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день в Москву для участия в саммите прибыли президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо.

    В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке президента к участию в предстоящем саммите.

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    26 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Анонсирован прием от имени Путина в честь участников саммита «Россия – Африка»

    Ушаков: В честь участников саммита «Россия – Африка» пройдет прием в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что торжественный прием от имени главы государства Владимира Путина в честь участников саммита «Россия – Африка» пройдет в Грановитой палате Кремля 28 октября.

    Мероприятие состоится после рабочей встречи президента с руководителями ведущих региональных организаций, передает ТАСС. «Вечером после этого, 28 октября, естественно, ориентировочно в 19:30 в Грановитой палате пройдет торжественный прием от имени президента Российской Федерации Владимира Путина в честь участников саммита Россия – Африка», – сообщил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил о совместном выступлении Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании саммита.

    Помощник президента рассказал о намерении российского лидера дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о подготовке Путина к участию в предстоящем мероприятии.

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    26 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Путин предложил исключить помощь регионов из дохода семьи при назначении пособия

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился изучить возможность исключения региональных мер поддержки из расчета среднедушевого дохода семьи при назначении пособий на детей.

    «Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность исключения денежных выплат, предоставляемых в качестве единовременных мер дополнительной поддержки семей при рождении ребенка и осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Соответствующий доклад правительство должно представить до 1 июня 2027 года. Перечень поручений составлен по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки жен участников спецоперации при беременности и родах.

    Руководителям субъектов Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии сервисов аренды семейных автомобилей с детскими креслами.

    Правительству Путин распорядился представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.

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    26 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Ушаков анонсировал совместное выступление Путина и президента Бурунди

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин и его коллега из Бурунди Эварист Ндайишимийе выступят на первом пленарном заседании третьего саммита Россия – Африка в Москве, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На первом пленарном заседании вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выступят президент Республики Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе, главы государств и правительств других стран африканского континента, а также председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Помощник российского лидера добавил, что на встрече речь пойдет о приоритетах взаимодействия с государствами континента, совместных проектах в торгово-инвестиционной сфере, культурно-гуманитарном сотрудничестве и образовательных обменах. Второе пленарное заседание пройдет в формате рабочего завтрака.

    Ранее президент Кении Уильям Руто запланировал встречу с российским лидером на полях мероприятия.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о множестве предстоящих двусторонних встреч Владимира Путина.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Президент Кении Руто запланировал встречу с Путиным в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Кении Уильям Руто планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях третьего саммита Россия – Африка.

    О предстоящих переговорах лидеров двух стран сообщили в посольстве Кении в России, передает РИА «Новости».

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москву для участия в саммите прибыл министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади.

    На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к мероприятию.

    В сентябре президент России пригласил на саммит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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    26 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    В Ливии сообщили о желании главы Президентского совета встретиться с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи в ходе визита в Москву рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Об этом сообщила канцелярия аль-Менфи.

    «В ходе визита запланирована встреча председателя [Президентского совета] с президентом России Владимиром Путиным, целью которой является укрепление ливийско-российских отношений и обсуждение возможностей для расширения сотрудничества между двумя странами в интересах обеих сторон», – приводит текст заявления ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье закрытые переговоры представителей западных и восточных властей Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем и председателем правящей партии республики «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком.

    В феврале Песков заявил о проработке возможности проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

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