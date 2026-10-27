Песков не подтвердил планы разговора Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

Tекст: Елизавета Шишкова

Информацию о подготовке телефонного разговора президента России Владимира Путина с финским лидером Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере пока нельзя подтвердить, передает РИА «Новости».

«Нет, не мог бы ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал Песков журналистам, комментируя публикации американских СМИ о якобы намеченной на вторник беседе политиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник агентство Bloomberg сообщило о подготовке телефонных переговоров Владимира Путина с Александером Стуббом и Йонасом Гаром Стере для обсуждения перспектив мирного урегулирования на Украине.

В июле Дмитрий Песков не стал подтверждать возможность беседы российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

В прошлом году пресс-секретарь президента подчеркнул недопустимость превращения потенциального диалога Москвы и Парижа в попытку читать нотации.