Британцам предъявили обвинения после инцидента у авиабазы Фэрфорд

Би-би-си: Двум британцам предъявили обвинения из-за инцидента у базы Фэрфорд

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мохмед Абдулкарим обвиняется в оказании помощи иностранной разведывательной службе, а Нуман Эссгир – в проникновении на запрещенный объект с целью нанести ущерб государству, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

В конце сентября в окрестностях авиабазы в графстве Глостершир задержали пятерых жителей Лондона. Изначально их подозревали в терроризме, однако полиция не обнаружила взрывчатки в их фургонах. Всего по делу проходят семь человек, один из которых обладает двойным гражданством Британии и Ирана.

База Фэрфорд использовалась ВВС США для нанесения ударов по Ирану, после инцидента Пентагон вернул находившиеся там стратегические бомбардировщики B-1 в Америку. Премьер-министр Британии Энди Бернэм заявил о причастности к инциденту иранского Корпуса стражей исламской революции, однако Тегеран эти обвинения отверг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее британская полиция повторно задержала двоих подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэрфорд.

Также Министерство иностранных дел Ирана потребовало от Лондона доказательств причастности к инциденту.

Кроме того, в начале месяца контртеррористическая полиция Британии отпустила под залог 25-летнего мужчину с двойным ирано-британским гражданством.