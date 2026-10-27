В посольстве назвали сроки решения суда Норвегии по судну «Профессор Молчанов»

Суд Норвегии назначил на 27–28 октября оглашение решения по российскому судну

Tекст: Ольга Иванов

Устные слушания по делу об аресте российского научно-исследовательского судна прошли в норвежском суде 19 октября. Стороны озвучили свои позиции, у российской стороны имеются сильные аргументы, а оглашение итогов ожидается 27–28 октября, передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

В посольстве подчеркнули, что судно технически исправно и поддерживается в готовности покинуть Шпицберген в случае принятия судом соответствующего решения. Экипаж обеспечен всем необходимым и чувствует себя нормально, а российское генконсульство на архипелаге находится в постоянном контакте с капитаном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал арест судна делом окружного суда и компании «Нафтогаз».

В начале месяца российская дипломатическая миссия в Норвегии выразила надежду на скорейшее освобождение научно-исследовательского судна.

В прошлом месяце глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подтвердил начало судебного разбирательства с норвежскими властями.