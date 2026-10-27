В аэропорту Краснодара нашли сбежавшего перед рейсом в Батуми кота

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудницы службы наземного обслуживания услышали мяуканье животного и смогли его поймать, пояснили в аэропорту ТАСС.

«Сегодня Василий наконец подал голос, его мяуканье услышали сотрудницы службы наземного обслуживания, благодаря внимательности которых пропавшего питомца удалось обнаружить», – пояснили там.

С владелицей животного уже связались. Сейчас женщина находится в Батуми, она подтвердила по фото, что это ее питомец. В ближайшее время за Василием приедет сестра хозяйки, а представители авиакомпании Red Wings помогут организовать доставку кота в Грузию.

В сентябре во время подготовки к рейсу Василий смог выбраться из переноски и убежать на территории аэропорта, после чего велись его продолжительные поиски.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник жительница Франции Дельфин Жаффре воссоединилась со своим сбежавшим 12 лет назад котом.