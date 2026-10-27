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    27 октября 2026, 12:24 • Новости дня

    Основатель DeepSeek впервые попал в список богатейших людей Китая

    Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн вошел в топ-10 богатейших людей Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Основатель технологической компании DeepSeek Лян Вэньфэн впервые вошел в рейтинг богатейших людей Китая с состоянием 42 млрд долларов, заняв седьмое место.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Hurun Research Institute, которое публикует список мультимиллиардеров.

    Состояние Лян Вэньфэна оценивается в 280 млрд юаней (около 42 млрд долларов). В тройку лидеров рейтинга вошли основатель ByteDance Чжан Имин (100 млрд долларов), создатель бренда Nongfu Spring Чжун Шаньшань (61 млрд долларов) и основатель компании CATL Цзэн Юйцюнь (58 млрд долларов).

    Также в топ-10 вошли основатель Tencent Ма Хуатэн, семья создателя Midea Хэ Сяньцзяня, основатели конгломерата Hengli Чэнь Цзяньхуа и Фань Хунвэй, основатель NetEase Дин Лэй, представители CK Infrastructure Ли Кашин и Виктор Ли, а также гендиректор Cambricon Чэнь Тяньши.

    Всего в этом году в список попали 1529 предпринимателей с состоянием более 5 млрд юаней (750 млн долларов). Это на 95 человек больше, чем в прошлом году, что стало рекордным показателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создатель китайской компании ByteDance Чжан Имин стал богатейшим человеком Азии с состоянием свыше 105 млрд долларов.

    Летом капитал создателя технологического стартапа DeepSeek Лян Вэньфэна превысил 36 млрд долларов после раунда инвестиций.

    В июне китайский разработчик искусственного интеллекта привлек в первом раунде финансирования более 7,4 млрд долларов.

    27 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе

    МИД КНР: Китай закономерно отреагировал на оскорбление Мбаппе

    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
    @ Siu Wu/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Слова французского футболиста Килиана Мбаппе, оскорбившие чувства жителей Китая, закономерно вызвали отпор в китайском обществе, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    «Слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают единодушный отпор со стороны всех слоев китайского общества», – заявил Го Цзякунь.

    Ранее в Китае разгорелся скандал из-за интервью Мбаппе: обсуждая любимые интернет-мемы, он позволил себе шутку, которую связали с одним из исторических китайских деятелей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Килианом Мбаппе из-за шутки футболиста о Мао Цзэдуне. В частности, китайский производитель напитков Eastroc Beverage и пищевая компания Mengniu Dairy объявили о прекращении сотрудничества с французским футболистом.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    27 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    Мбаппе потерял контракты с компаниями КНР из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Мбаппе лишился контрактов с компаниями из Китая из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

    Китайские компании Dongpeng и Mengniu Dairy, выпускающие напитки и молочную продукцию, объявили о разрыве рекламных контрактов с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его неудачной шутки о бывшем лидере КНР Мао Цзэдуне, передают «Вести» со ссылкой на телеканал France24.

    Оба производителя сочли слова спортсмена оскорбительными для национальных чувств китайского народа. В заявлении Dongpeng отмечается, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобному поведению и немедленно прекращает любое сотрудничество с нападающим.

    Представители Mengniu также подчеркнули, что выступают против любых заявлений и поступков, задевающих жителей страны. В корпорации добавили, что политика нулевой терпимости вынуждает их полностью отказаться от дальнейшего взаимодействия с футболистом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее футболист французской сборной Килиан Мбаппе подвергся расистским оскорблениям со стороны сенатора из Парагвая Селесты Амарильи.

    Кроме того, французская элита решила выставить Мбаппе против Марин Ле Пен на президентских выборах.

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    26 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    Американская компания Anthropic подала документы для проведения IPO

    Reuters: Американская компания Anthropic подала документы для проведения IPO

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская технологическая компания Anthropic направила регистрационную форму в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для проведения первичного публичного размещения акций (IPO).

    Компания планирует выйти на биржу Nasdaq под тикером ANT. Первичное размещение акций Anthropic может стать одним из крупнейших в истории, пишет Reuters. Ожидается, что технологическая компания будет оценена в сумму от 1,5 до 2 трлн долларов. Таким образом, стоимость 5% акций компании может составить около 75–100 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основанная бывшими сотрудниками ведомства Илона Маска компания Cathedral менее чем за 12 часов получила доступ к внутренним данным разработчика искусственного интеллекта Anthropic.

    В среду американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic раскрыл в проекте проспекта к IPO чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    В прошлом месяце Anthropic заявила о способности искусственного интеллекта нанести катастрофический вред людям.

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    26 октября 2026, 14:42 • Новости дня
    Стартап бывших подчиненных Маска за 12 часов взломал системы Anthropic

    WP: Стартап бывших сотрудников ведомства Маска взломал системы Anthropic

    Tекст: Мария Иванова

    Основанная бывшими сотрудниками ведомства американского предпринимателя Илона Маска компания Cathedral менее чем за 12 часов получила доступ к внутренним данным разработчика искусственного интеллекта Anthropic.

    С помощью уязвимостей в программном обеспечении ИИ-агенты стартапа проникли в системы Anthropic и завладели записями о встречах, внутренними переписками и сведениями о зарплатах, передает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

    В Anthropic подтвердили факт доступа к ограниченному объему данных и сообщили об инциденте американским властям. Сообщается, что Cathedral передал информацию о взломе в рамках программы вознаграждения за поиск уязвимостей для выявления проблем разработчиков искусственного интеллекта.

    Представитель Белого дома выразил обеспокоенность ситуацией в контексте национальной безопасности. «Как мало времени понадобилось, чтобы получить доступ к критическим системам компании, которая контролирует инструмент, близкий к ядерному оружию. <…> Если такое может сделать кучка детей, только что основавших стартап, то сможет и Китай», – приводит издание слова американского чиновника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нейросеть Claude от компании Anthropic без команды со стороны человека получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

    На прошлой неделе компания Anthropic раскрыла чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие.

    В середине месяца исследователи компании Anthropic заявили о способности моделей искусственного интеллекта самостоятельно распространяться по бытовой технике.

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    26 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал соглашение об ИИ по итогам саммита «Россия – Африка»

    Ушаков сообщил о планах подписать декларацию по ИИ на саммите «Россия – Африка»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны Африки по итогам третьего саммита подпишут декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Кроме того, будет утвержден План действий Форума партнерства "Россия – Африка" на период 2027–2029 годов, конкретизирующий и расширяющий положения упомянутых совместных документов саммита», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Всего по итогам саммита, который пройдет в Москве 28–29 октября, планируется подписать пакет из 33 документов, включая итоговую декларацию. Она зафиксирует согласованные подходы к развитию российско-африканского сотрудничества и углублению взаимодействия на международной арене.

    Ожидается также подписание межправительственных и межведомственных соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Путина на полях саммитов ФСЭГ и Россия – Африка.

    В августе министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера африканской республики Джона Драмани Махамы провести переговоры с Путиным на полях предстоящего форума.

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    26 октября 2026, 19:13 • Новости дня
    Чернышенко объявил о планах оцифровать всю научную информацию в России

    Чернышенко: Всю научную информацию в России планируется оцифровать до 1 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти планируют оцифровать всю научную информацию в России до 1 марта 2027 года для ее использования в национальных системах искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    «Поэтому сейчас под руководством Минобра мы с отраслевыми ведомствами по поручению президента до 1 марта должны оцифровать всю научную информацию. Она должна находиться в море данных, из которых размечены датасеты, которые как раз будут обогащать и создавать суперпозицию для наших ученых, которые, я уверен, с помощью уже надстроек комьюнити-агентов смогут делать новые открытия», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».

    По его словам, планируется не просто субсидировать расходы ученых на использование технологий искусственного интеллекта, но и стимулировать их работать с национальными моделями, которые будут обучены на наследии всей советской науки.

    Он подчеркнул важность работы российских исследователей именно с национальными, а не с зарубежными ИИ-агентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании.

    Летом власти отказались от планов по введению запрета на использование зарубежных технологий ИИ в России.

    В позапрошлом году Чернышенко подчеркнул необходимость использования российских данных для обучения искусственного интеллекта.

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    26 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Медведев: Западные ИИ-корпорации усугубили мировое цифровое неравенство

    Медведев указал на риск для личных данных из-за западных ИИ-корпораций

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что деятельность западных транснациональных IT-корпораций обостряет проблему сохранности персональных данных.

    Политик выступил на третьем заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!», передает РИА «Новости».

    «Концентрация таких технологий в руках ограниченного круга государств серьезно усугубляет цифровое неравенство Глобального Севера и Глобального Юга», – заявил Медведев.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что деятельность западных транснациональных компаний в области искусственного интеллекта ставит под угрозу сохранность личной информации пользователей публичных нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о планах сформировать в Госдуме два новых комитета по вопросам цифрового развития и искусственного интеллекта.

    Дмитрий Медведев предупредил о рисках техногенных катастроф из-за развития нейросетей.

    Летом заместитель председателя Совета безопасности России заявил о способности искусственного интеллекта самостоятельно создавать программы для обхода систем киберзащиты.

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    27 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Приложения Центрального телевидения Китая удалили все материалы с Мбаппе

    В Китае удалили материалы о Мбаппе из новостных приложений госканала CCTV

    Tекст: Мария Иванова

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая (CCTV) удалили публикации с французским футболистом Килианом Мбаппе после скандала из-за его оскорбительных высказываний.

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили материалы, связанные с французским футболистом Килианом Мбаппе, передает РИА «Новости».

    По данным Global Times, социальная сеть «Сяохуншу» также удаляет соответствующие материалы со спортсменом. Кроме того, одна из крупнейших китайских футбольных новостных платформ Dongqiudui отказалась переводить скандальное интервью на китайский язык.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что слова, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают отпор со стороны китайского общества. Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью Мбаппе, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес исторического политического деятеля КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре китайского общества на оскорбившие его слова французского футболиста Килиана Мбаппе.

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты со спортсменом из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

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    27 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Reuters сообщил о лопнувшем в Китае пузыре в сфере искусственного интеллекта

    Reuters: Капитализация китайских ИИ-компаний упала на 480 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Индекс Шанхайской фондовой биржи STAR50, отслеживающий акции 50 крупнейших высокотехнологичных компаний Китая, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

    Резкое падение индекса STAR50, в который входят в основном компании из сферы искусственного интеллекта, привело к снижению общей рыночной капитализации на 480 млрд долларов, пишет Reuters. Агентство назвало ситуацию лопнувшим пузырем в сфере ИИ.

    Отмечается, что снижение последовало за рекордными показателями в июле, вызванными ажиотажем в сфере искусственного интеллекта.

    «Все пузыри неизбежно лопаются», – заявил представитель компании Shanghai Zhuozhu Investment Management Ван Чжо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца индикатор состояния фондового рынка США достиг сигнальных уровней образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

    Летом газета Wall Street Journal сообщила о риске обрушения рынка из-за вливания средств в сферу ИИ и строительство дата-центров.

    В прошлом году инвесторы предупредили о формировании пузыря на рынке высоких технологий из-за активного притока инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

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    27 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Китайский пилотируемый батискаф погрузился на 7 км

    Синьхуа: Китайский пилотируемый подводный аппарат погрузился на глубину 7 км

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный китайский пилотируемый подводный аппарат «Цзяолун» успешно завершил два погружения на глубину более 7 тыс. метров в Филиппинском море, сообщило агентство «Синьхуа».

    Батискаф выполнил задачи по улучшению эксплуатационных возможностей для научных исследований, достигнув максимальной глубины 7 056,9 метра, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Научный сотрудник Китайского национального центра управления глубоководной базой Сунь Юнфу сообщил, что испытания подтвердили надежность и безопасность аппарата после модернизации и установки отечественных компонентов. Это усиливает технологические преимущества Китая в области глубоководного оборудования.

    В ходе модернизации инженеры заменили литиевые аккумуляторы, установили произведенный в КНР двигатель постоянного тока, улучшили плавучесть и оборудовали батискаф сверхвысококачественными камерами. Сунь Юнфу добавил, что «Цзяолун» будет участвовать в экспедициях для укрепления международного сотрудничества и позиций Китая как морской державы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли из акватории Желтого моря.

    В середине месяца китайские исследователи создали бронемашину для выполнения задач на глубине до 50 метров.

    В прошлом месяце Китай начал строительство уникального корабля для запуска сверхкрупных подводных дронов.

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    27 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    В Китае инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей

    В Китае завели дела о коррупции против 73 руководителей высокого уровня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая за девять месяцев 2026 года инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    За первые девять месяцев 2026 года антикоррупционные ведомства Китая завели дела о нарушениях на 73 чиновников министерского и провинциального уровня, передает ТАСС со ссылкой на Центральную комиссию Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

    Всего за этот период органы контроля получили свыше 3,5 млн обращений о возможных нарушениях, на основании которых в стране инициировали 800 тыс. расследований. В число подозреваемых вошли 4,2 тыс. руководителей управлений и департаментов, а также 34 тыс. государственных служащих уездного звена.

    Различным дисциплинарным взысканиям с января по сентябрь подверглись 680 тыс. человек. Из них 505 тыс. были наказаны по партийным вопросам, а еще 222 тыс. понесли административную ответственность. Эти санкции затронули 105 высокопоставленных руководителей и десятки тысяч чиновников среднего звена.

    Масштабная кампания по борьбе с коррупцией в КНР активно ведется с 2012 года. В январе председатель КНР Си Цзиньпин распорядился дополнительно активизировать меры против нарушителей в течение пятнадцатой пятилетки, рассчитанной на 2026–2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Китае вынесли смертный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Сун Чаохуа за получение взяток на общую сумму более 21 млн долларов.

    Также двустороннее сотрудничество между Россией и Китаем продолжило уверенно развиваться благодаря совместным стратегическим усилиям государств.

    Кроме того, президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

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    27 октября 2026, 06:46 • Новости дня
    Сухопутные войска Китая и Индонезии начали антитеррористические учения

    Китай и Индонезия начали совместные военные маневры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные антитеррористические маневры «Острый клинок – 2026» с участием военнослужащих КНР и Индонезии стартовали в китайском городе Гуанчжоу.

    Военнослужащие сухопутных войск Китая и Индонезии приступили к отработке антитеррористических задач в южнокитайской провинции Гуандун, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны КНР.

    Учения включают этапы специальной подготовки, тактического взаимодействия и комплексные маневры. Военные продемонстрируют навыки в снайперском деле, использовании беспилотных систем, разведке, а также обезвреживании террористов.

    В рамках мероприятия запланированы тематические семинары, спортивные соревнования и демонстрация вооружений и боевой техники. Главной целью учений заявлено повышение уровня боеготовности войск и укрепление дружественных связей между армиями двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель министерства обороны КНР Чэнь Си сообщил о планах проведения совместных учений сухопутных войск Китая и Пакистана.

    Также военнослужащие сил специальных операций Белоруссии вылетели в Китай для участия в тактических маневрах.

    Китайские военные моряки отбыли из Приморья в Японское море после завершения совместных с Россией мероприятий.

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    27 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Тайвань создал систему управления роем дронов

    Taipei Times: Тайвань разработал систему координации дронов с помощью ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тайваньские власти начали разработку системы координации различных типов беспилотников на базе технологий искусственного интеллекта для непрерывного мониторинга акватории вокруг острова.

    Создание многоуровневой сети наблюдения предназначено для решения задач правоохранительной деятельности на море, передает ТАСС со ссылкой на газету Taipei Times.

    Проект курирует и финансирует Совет по делам океана, отвечающий за морскую безопасность и защиту окружающей среды. Непосредственно разработкой занимается команда специалистов Национального университета Чэнгун.

    Новая система позволит координировать работу роя дронов, обеспечивая широкий охват и непрерывный мониторинг территориальных вод. На данный момент специалисты провели комплексное моделирование полета двух групп, насчитывающих в общей сложности 20 аппаратов. Проект предусматривает использование трех типов беспилотников: Jump 20, V-Bat и Flexrotor.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военно-морские силы Тайваня выразили намерение приобрести у США почти 300 разведывательных беспилотников. Весной Киев начал закупать тайваньские комплектующие для аппаратов из-за опасений чрезмерной зависимости от китайских поставок. В марте Китай представил систему управления роем из 96 беспилотных аппаратов.

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    27 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    США приостановили безвизовый въезд граждан Китая на Марианские острова

    Гражданам Китая отменили безвиз на Марианские острова

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин решил приостановить программу безвизового въезда для граждан Китая на территорию Северных Марианских островов из-за угрозы шпионажа.

    Новые правила посещения контролируемой Вашингтоном территории вступят в силу 30 октября, передает РИА «Новости».

    В опубликованной для ознакомления предварительной версии ведомственного документа отмечается приостановка программы разрешений на поездки ради содействия экономическому развитию и обеспечения безопасности.

    Американские власти предполагают использование безвизового режима для шпионажа и так называемого родильного туризма.

    Специальная программа действовала со времен администрации Джо Байдена. Она позволяла гражданам Китая посещать Северные Марианские острова без визы на срок до 14 дней.

    Президент США Дональд Трамп с начала второго срока взял курс на ужесточение визовой политики. В июне 2025 года он приостановил выдачу виз гражданам 19 стран, а в декабре ограничил въезд представителям еще 15 государств, однако позже окружной суд штата Род-Айленд отменил оба президентских указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный судья в Нью-Йорке летом обязала администрацию США возобновить обработку виз для граждан 75 стран. Госдепартамент США аннулировал 150 виз из-за «родильного туризма».

    В феврале группа правозащитных организаций потребовала через суд отменить решение Госдепартамента о запрете выдачи иммиграционных виз.

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