Глава МИД Словакии ответил критикам поездки в Россию

Глава МИД Словакии назвал Россию незаменимым поставщиком энергоресурсов

Tекст: Елизавета Шишкова

«Все те, кто вчера наперебой стремились высказаться по поводу моей поездки в Россию, забывают сказать и то, что РФ трудно заменить в обеспечении стабильных источников энергоресурсов», – заявил политик, передает РИА «Новости».

По его словам, критики визита в Москву предпочитают об этом умалчивать, поскольку данные факты не вписываются в их концепцию. Он подчеркнул важность прагматичных и конструктивных отношений с российской стороной.

Бланар подтвердил готовность Братиславы развивать сотрудничество с Москвой в сферах, которые не затронуты санкциями. Он также сообщил о получении от российской стороны сигнала о готовности и дальше выполнять условия согласованных энергетических контрактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар выступил за сохранение дипломатических каналов связи с Москвой.

В понедельник Бланар сообщил о планах продолжать взаимодействие с Россией в не подпадающих под санкции областях.

МИД России объявил о встрече Сергея Лаврова со словацким коллегой в Москве.