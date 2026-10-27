Starlink приостановила подключение новых абонентов в Таджикистане

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Азия Плюс».

Служба связи при правительстве Таджикистана заявила, что не вводила запретов на продажу и подключение Starlink, и отметила, что компания не уведомляла регулятора о своих планах.

Ведомство направило в Starlink запрос с просьбой разъяснить ситуацию, подчеркнув, что тарифы на наземную инфраструктуру не повышались.

Служба связи выразила готовность предоставить необходимые каналы связи и организовать международную связность через транзитных партнеров. В настоящее время в Таджикистане насчитывается более 6 тыс. абонентов Starlink.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале владелец SpaceX Илон Маск сообщил об официальном начале работы спутниковой системы связи Starlink в Таджикистане.

На прошлой неделе правительство Индии запланировало ввести дополнительные меры контроля за услугами компании.

В понедельник корпорация приступила к отключению терминалов у пользователей в ЮАР из-за отсутствия лицензии.