Лондон начал переговоры с Евросоюзом о возврате к свободному передвижению

The Times: Британия начала переговоры с ЕС о возврате к свободе передвижения

Tекст: Мария Иванова

Соединенное Королевство обсуждает с Евросоюзом различные варианты укрепления двусторонних отношений, о которых планируется объявить в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Ожидается, что по итогам саммита Великобритания – ЕС, который пройдет 20 ноября в Брюсселе, стороны объявят о сближении стандартов качества для продуктов питания и напитков. Кроме того, возможен прогресс в вопросе присоединения королевства к европейской программе «Сделано в Европе», отдающей приоритет продукции стран Евросоюза при распределении государственных контрактов в оборонном, цифровом и промышленном секторах.

В понедельник Энди Бернем заявил о желании вернуть страну в состав Евросоюза. При этом премьер-министр подчеркнул отсутствие намерений инициировать процесс возвращения в парламенте текущего созыва. Политик также указал на необходимость начать общенациональный диалог о возможном возвращении к режиму свободного передвижения с европейскими странами.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, тогда за прекращение членства высказались 51,9% проголосовавших. Переходный период после Brexit завершился 1 января 2021 года, а заключенная между сторонами сделка подразумевает наличие зоны свободной торговли без квот и возможность посещения Евросоюза британскими гражданами без визы на срок до 90 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на возвращение королевства в состав Европейского союза.

В воскресенье глава британского правительства допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

В начале месяца аналитики спрогнозировали увеличение чистой миграции на 214 тыс. человек в год в случае отмены Brexit.