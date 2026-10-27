Лукашенко предложил закрепить за Белоруссией ряд российских регионов

Лукашенко предложил возродить советскую практику снабжения российских регионов

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым выступил за возрождение советской системы ответственности Минска за снабжение ряда крупных городов и областей РСФСР, передает ТАСС.

«Пора возвращаться к советской практике, когда Беларусь отвечала за Калининград, Питер, Московскую область, частично Москву», – заявил Лукашенко.

По его словам, ответственность республики заключалась в производстве и поставке всего того, чего не хватало в Ленинграде, области и Калининграде.

Белорусский лидер назвал сотрудничество с Петербургом и Ленинградской областью примером для других и отметил сходство характеров жителей двух регионов. Он заверил, что Минск выполнит все обещания в сфере машиностроения, ремонта лифтов и поставок продовольствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил губернатора Петербурга Александра Беглова орденом Почета.

В четверг министр обороны России Андрей Белоусов заявил об отсутствии у Москвы претензий к Минску в вопросах оборонного сотрудничества.

Лукашенко отметил необходимость готовности обеих стран к войне.