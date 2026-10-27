Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали

Захарова: Отношения России и Мали переживают особый подъем

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Наши отношения, которые были установлены в 1960 году, переживают сейчас какой-то особый подъем», – заявила Захарова на встрече с участниками медиафорума «Россия – Африка 2026» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости».

Ранее посол России в Мали Игорь Громыко отмечал, что власти африканской страны заинтересованы в поддержании прямого диалога с российским руководством. По его словам, это подтверждает визит президента переходного периода Мали Ассими Гойта на саммит Россия – Африка.

Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимодействие в сфере международной безопасности важнейшим направлением сотрудничества России с африканскими странами.

Официальный представитель МИД заявила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на саммит в Москву.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах России и стран Африки подписать декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам третьего саммита.