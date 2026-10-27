Итальянская Eni решила нарастить добычу газа в Средиземном море

На фоне недавних глобальных потрясений нефтегазовые предприятия намерены активнее осваивать шельфовые месторождения Европы, пишет The Wall Street Journal.
«Восточное Средиземноморье является очень премиальной географией, поскольку энергетические компании стремятся диверсифицировать поставки», – отметил Бруско.
В понедельник Eni заключила контракты на строительство подводной инфраструктуры и трубопроводов для своего газового проекта на шельфе Кипра. Добытое сырье будет направляться в Египет для сжижения.
После переработки сжиженный природный газ планируется загружать на танкеры и отправлять преимущественно на европейский рынок. Ожидается, что производство на месторождении стартует в 2028 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европейская сеть операторов газотранспортных систем спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от российского импорта. В августе итальянская корпорация Eni запланировала запуск первой коммерческой термоядерной электростанции в Европе. Весной гендиректор компании Клаудио Дескальци призвал приостановить запрет на импорт сжиженного природного газа из России.