В ДТП со скорой в Омской области пострадали четыре человека

В ДТП пострадали пациент скорой помощи, фельдшер, водитель скорой и женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Лада», цитирует сообщение ведомства ТАСС.
По предварительным данным областной прокуратуры, автомобиль скорой помощи с включенными звуковым сигналом и проблесковыми маячками проезжал перекресток на красный свет светофора. Водитель «Лады Ларгус» не уступил ему дорогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в результате аварии с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля на юге Москвы травмы получил медицинский работник. В мае в Серпухове при ДТП с участием скорой пострадали четыре человека. В феврале дорожная авария с участием скорой помощи и легковой машины в Твери привела к гибели мужчины.