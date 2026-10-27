ВВС США перевели гиперзвуковую ракету AGM-183A ARRW к серийному выпуску

Tекст: Игорь Иножарский

Военно-воздушные силы США выдали компании Lockheed Martin контракт на 694 млн долларов на переход гиперзвуковой ракеты класса «воздух – земля» AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) от опытных образцов к серийному производству, хотя в 2023 году программа фактически готовилась к закрытию, передает портал The War Zone.

Согласно пресс-релизу ВВС США, контракт был оформлен 29 сентября в рамках программы министерства войны США Enterprise-Wide Agile Acquisition Contract, однако о нем объявили только во вторник, при этом не раскрываются количество заказываемых ракет и сроки их поставки. Ранее сообщалось, что ARRW планируется интегрировать на бомбардировщики B-52 и B-1, а в дальнейшем носителями могут стать и другие самолеты с достаточной грузоподъемностью и местом для крупногабаритных боеприпасов.

AGM-183A относится к типу гиперзвуковых ракет с глайдером: разгонный ракетный блок поднимает изделие на оптимальную скорость и высоту, после чего головной обтекатель отделяется и высвобождает клиновидный неуправляемый глайдер, который планирует к цели в атмосфере на скорости выше Маха пять. За счет сочетания высокой скорости, пологой траектории и маневрирования такой блок сложен для обнаружения и перехвата, что повышает шансы быстрого поражения особо важных и времячувствительных целей в глубине обороны противника.

«Производственный контракт ARRW – это поворотный момент нашей дорожной карты передовых вооружений. Перевод ARRW от испытаний к серийному выпуску дает нашим боевым командирам реальное высокоскоростное средство поражения, способное прорывать самые современные системы ограничения и воспрещения доступа», – заявил Трой Мейнк. По словам начальника штаба ВВС США генерала Кена Уилсбаха, развертывание ARRW расширит возможности по быстрому нанесению ударов по целям в любой точке мира, а в рамках второго этапа программы предусмотрен вариант ракеты с новым терминальным поисковым устройством для поражения подвижных целей, включая вражеские корабли, на фоне параллельной разработки гиперзвуковой крылатой ракеты HACM.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ВВС США и компания Lockheed Martin подписали контракт на 694 млн долларов для производства гиперзвуковых ракет класса «воздух – земля» AGM-183A. Военно-воздушные силы США во вторник заключили контракт с компанией Lockheed Martin на серийное производство и постановку на вооружение этих гиперзвуковых ракет. В начале месяца ВВС США совместно с Королевскими ВВС Австралии провели над австралийским полигоном первый летный тест гиперзвуковой крылатой ракеты HACM.