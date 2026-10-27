Нигер обвинил Чад и Францию в ударе беспилотников по мирным жителям

Нигер обвинил Чад и Францию в нанесении удара дронами по району Агадес

Tекст: Мария Иванова

Правительство Нигера заявило, что Чад нанес удар дронами по нигерскому району Агадес при поддержке Франции, в результате чего два человека погибли и несколько получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANP.

Власти Нигера подчеркнули, что расследование национальных Сил обороны и безопасности подтвердило причастность Чада к инциденту. По данным Ниамея, соседнее государство уже несколько месяцев проводит враждебную политику, укрывая наемников, которые атакуют мирное население и стратегические объекты.

В ответ на действия Чада и Франции правительство Нигера планирует вызвать чадского посла для объяснений. Кроме того, Ниамей намерен потребовать созыва Совета Безопасности ООН для проведения международного расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Нигера заявило о причастности Парижа к нападению на президентский дворец в Ниамее.

В феврале президент Нигера Абдурахман Тчиани поблагодарил российских партнеров за помощь в разгроме террористов.