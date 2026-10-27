Захарова назвала важнейшее направление сотрудничества России и Африки

Захарова: Безопасность является ключом к сотрудничеству России и Африки

Tекст: Вера Басилая

Захарова подчеркнула, что в российско-африканском взаимодействии нет границ и оно идет по всем направлениям, передает РИА «Новости».

«Важнее всего – это, конечно, наше взаимодействие в сфере международной безопасности, противодействии терроризму, транснациональной преступности, наркотрафику, торговле людьми», – сказала Захарова в ходе медиафорума Россия – Африка.

В качестве новой темы диалога дипломат упомянула вызовы кибермошенничества и преступного использования цифрового пространства. Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах сторон подписать декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

Глава МИД Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в многополярности с участием Африки.