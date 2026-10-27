  • Новость часаКремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
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    Власти Италии испугались одного генерала
    Эксперт объяснил указ властей Украины о круговой обороне городов
    В Совфеде призвали запретить армянскому губернатору въезд в Россию за слова об «Иванах»
    «Жизнь после боя»: Как холостяку-ветерану в военкомате встретить любовь
    Лидеры Финляндии и Норвегии заявили о разговоре с Путиным
    Объявлен режим тишины для гуманитарной операции в Алешках
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара
    Захарова поблагодарила страны Африки за отказ предать Россию
    Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»
    27 октября 2026, 11:57 • Новости дня

    Захарова назвала важнейшее направление сотрудничества России и Африки

    Захарова: Безопасность является ключом к сотрудничеству России и Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что взаимодействие в сфере международной безопасности является важнейшим направлением сотрудничества России с африканскими странами.

    Захарова подчеркнула, что в российско-африканском взаимодействии нет границ и оно идет по всем направлениям, передает РИА «Новости».

    «Важнее всего – это, конечно, наше взаимодействие в сфере международной безопасности, противодействии терроризму, транснациональной преступности, наркотрафику, торговле людьми», – сказала Захарова в ходе медиафорума Россия – Африка.

    В качестве новой темы диалога дипломат упомянула вызовы кибермошенничества и преступного использования цифрового пространства. Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах сторон подписать декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в многополярности с участием Африки.

    27 октября 2026, 01:33 • Новости дня
    Посольство России в Ереване возмутилось словами местного губернатора об «иванах»

    Посольство России осудило армянского губернатора за реплику об «иванах»

    Посольство России в Ереване возмутилось словами местного губернатора об «иванах»
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Посольство России в Ереване возмутилось высказыванием губернатора Ширакской области Армении Давида Арушаняна об «иванах», сравнив его с лексиконом немецких нацистов времен Великой Отечественной войны.

    «С недоумением восприняли содержащееся в записи на личной странице губернатора Ширакской области Д.В. Арушаняна в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России – прим. ВЗГЛЯД) от 17 октября 2026 года упоминание неких «иванов», поневоле напоминающее лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram-канале.

    Дипломаты подчеркнули, что официальному лицу региона, где дислоцируется 102-я российская военная база и несут службу пограничники из России, недопустимо использовать публичные высказывания, провоцирующие национальную неприязнь.

    В посольстве добавили, что подобные действия в корне противоречат духу многовековой дружбы между народами двух стран.

    Губернатор Ширакской области в Армении Давид Арушанян раскритиковал празднование Дня города Гюмри, организованное оппозиционной партией «Сильная Армения». Он написал, что «гюмрийцы – это не ваши Иваны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и армянский посол Гурген Арсенян подтвердили взаимный настрой на углубление межгосударственного диалога.

    Летом президент Владимир Путин заверил в намерении Москвы сохранить нормальные отношения с Ереваном независимо от его дальнейшего внешнеполитического выбора.

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    27 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты между Россией и Европой носят несистемный характер, а европейские представители на встречах требуют от Москвы капитуляции, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: «Россия должна». Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    По его словам, европейцы считают, что мир на Украине на российских условиях будет означать капитуляцию Западной Европы.

    «Почему это будет капитуляция Западной Европы – совершенно непонятно, но они не могут ее допустить», – добавил замминистра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Александр Грушко заявил о значительных усилиях США по выработке формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России поддержать кандидатуру переговорщика от Евросоюза при его искренней заинтересованности в мире.

    В тот же день Грушко заявил о фактическом самоисключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об обеспечении доступа граждан к электронным копиям документов о семейной истории.

    Путин поручил правительству и руководству регионов проработать механизм предоставления гражданам доступа к достоверным электронным копиям открытых архивных документов об истории их семей. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики опубликован на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что инициатива направлена на поддержание, укрепление и сохранение семейных традиций. Для облегчения распознавания и поиска архивных данных планируется задействовать технологии искусственного интеллекта.

    Подготовить соответствующий доклад поручено до 15 декабря. Ответственными за выполнение поставленной задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Президент поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    В прошлом месяце Путин одобрил инициативу по созданию цифровых архивов истории малых городов и сел.

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    26 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация лидирует в мире по объемам запасов природного газа и продолжает планомерную диверсификацию своих поставок на Восток.

    «Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», – сообщает пресс-служба президента России, передает ТАСС.

    В Кремле отметили, что за последние годы Россия существенно увеличила ресурсную базу и ввела в эксплуатацию новые газопроводы. Кроме того, в стране сформировалась перспективная отрасль сжиженного природного газа. Диверсификация поставок на Восток продолжается планомерно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год

    Бюджетные места в вузах на 2027 год решено отдать инженерам, медикам и педагогам

    Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год с приоритетом для инженерных естественнонаучных, медицинских и педагогических специальностей, сообщило Минобрнауки.

    Распределение мест между высшими учебными заведениями пройдет на конкурсной основе до 29 декабря, сообщает Минобрнауки в Max.

    Большинство бюджетных мест будет установлено для приема на инженерно-технические, естественнонаучные, медицинские и педагогические специальности, а также сельскохозяйственные направления подготовки.

    «Формирование объема контрольных цифр приема базируется на заявках регионов, прогнозе Минтруда России и предложениях центров ответственности, в числе которых – крупнейшие компании в разных отраслях», – заявила заместитель министра науки и высшего образования Елена Тумакова.

    По ее словам, более 73% бюджетных мест будет направлено в региональные вузы. На очный бакалавриат и специалитет планируется выделить свыше половины мест, на очную магистратуру – треть.

    Для исторических территорий России контрольные цифры приема формируются отдельно, исходя из потребностей регионов.

    Увеличен объем бюджетных мест по направлениям, обеспечивающим технологическое лидерство: машиностроение (на 516 мест), информатика (на 290 мест), клиническая медицина (на 283 места) и ядерная энергетика (на 241 место). До 1 ноября объем бюджетных мест будет утвержден приказом Минобрнауки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобрнауки разработало проект приказа об изменении правил распределения платных мест в вузах с приоритетом для профильных учебных заведений.

    В тот же день ведомство сообщило о сохранении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в подведомственные университеты на 2027/2028 учебный год.

    В прошлом месяце министерство предложило сделать экзамен по физике с 2027 года обязательным для поступления на 37 направлений подготовки.

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    27 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

    Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины ради гуманитарной операции в Алешках, сообщило Министерство обороны.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

    Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.

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    27 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    В Совфеде призвали запретить армянскому губернатору въезд в Россию за слова об «Иванах»

    Сенатор Джабаров призвал запретить въезд в Россию армянскому губернатору за слова об «Иванах»

    В Совфеде призвали запретить армянскому губернатору въезд в Россию за слова об «Иванах»
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    «Иваны» спасли Армению от геноцида и весь мир – от «коричневой чумы». Уничижительное заявление губернатора Ширакской области республики Давида Арушаняна недопустимо для должностного лица. Чиновник должен понести ответственность, в том числе в виде запрета на въезд в Россию. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров.

    «Высказывание губернатора Ширакской области Армении Давида Арушаняна об «Иванах» недопустимо. Подобная риторика способствует разжиганию межнациональной розни», – отметил сенатор Владимир Джабаров. Он поддержал оценку посольства России, усмотревшего в словах армянского чиновника параллели с лексикой немецких нацистов времен Великой Отечественной войны.

    Собеседник также указал, что губернатор Ширакской области действует по шаблонам, используемым западными НПО на Украине и в Грузии: в частности, продвигает антироссийские нарративы, использует уничижительные обобщения для целой группы людей.

    Парламентарий напомнил, что «Иваны» спасли Армению от геноцида и весь мир – от «коричневой чумы». «Арушаняну следовало бы сказать спасибо, а не выступать с такими заявлениями», – добавил Джабаров.

    По его мнению, МИД России стоит рассмотреть вопрос о запрете въезда Давиду Арушаняну на территорию РФ. «За подобные высказывания нужно нести ответственность. В следующий раз это заставит задуматься», – заключил сенатор.

    Ранее губернатор Ширакской области Армении Давид Арушанян высказался об организации партией «Сильная Армения» Самвела Карапетяна праздничных мероприятий по случаю Дня Гюмри 17 октября. «Несколько камер, несколько озабоченных лиц, несколько высокопарных фраз о «нашем Гюмри» – и вот очередной политический спектакль готов. Осталось только найти аудиторию. Но есть небольшая загвоздка: Гюмри – это вам не какой-нибудь «Нижний Табор», а его жители – не ваши «Иваны», – написал он.

    Посольство России в Армении выразило недоумение из-за упоминания «Иванов» губернатором Ширакской области, сравнив это выражение с лексикой немецких нацистов времен Великой Отечественной войны. «Не хотелось бы думать, что официальное лицо, возглавляющее регион, где несут службу 102-я Российская военная база и российские пограничники, считает допустимым публичные высказывания, которые могут провоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам, что в корне противоречило бы духу многовековой дружбы между народами наших стран», – говорится в сообщении дипмиссии.

    Российская 102-я ордена Александра Невского военная база, размещенная в Гюмри и Ереване, создана в соответствии с Договором о правовом статусе Вооруженных сил России, находящихся на территории Армении. Изначально Москва и Ереван заключили соглашение сроком на 25 лет, а в 2010 году его продлили до 2044 года.

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    27 октября 2026, 03:10 • Новости дня
    Джазмен Бутман рассказал о победе артистов над западным маразмом

    Джазмен Бутман заявил о визитах иностранных музыкантов в Россию

    Джазмен Бутман рассказал о победе артистов над западным маразмом
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман заявил в день своего 65-летия, что приезжающие в Россию иностранные музыканты побеждают «маразм на Западе».

    В день юбилея саксофонист рассказал о безуспешных попытках Запада изолировать российское искусство, передает РИА «Новости».

    «Мы должны продолжать наше дело: с тем количеством возможностей, которые есть в нашей стране, мы можем делать это все с успехом и без особых творческих контактов с Европой или США», – отметил Бутман.

    Он добавил, что Россия не стремится закрываться от внешнего мира и продолжает принимать зарубежных коллег, осознающих бесполезность отмены русской культуры.

    «Давление они, конечно, испытывают в своих странах, иногда даже со стороны других музыкантов, но мы, как и Александр Овечкин, побеждаем маразм на Западе», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники круглого стола Экспертного института социальных исследований в сентябре пришли к выводу о провале попыток Запада изолировать Россию с помощью «культуры отмены».

    Летом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы принимать зарубежных артистов без нацистских взглядов.

    В 2025 году Игорь Бутман сообщил о продолжении выступлений иностранных музыкантов в стране вопреки опасениям санкций.

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    26 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы Австрии устроили демонстрацию у собора Святого Стефана с требованиями сохранить постоянный нейтралитет страны и отменить антироссийские ограничения.

    Митингующие развернули плакаты с лозунгами против подстрекательства к войне со стороны Евросоюза и НАТО, а также призвали к миру с Россией. Помимо этого, участники акции потребовали прекратить сделки по поставкам вооружений Израилю и выразили протест против присоединения Вены к проекту европейской системы противовоздушной обороны Skyshield, передает РИА «Новости».

    «Нет подготовке к войне, нет санкциям Европейского союза, да постоянному нейтралитету!» – заявил со сцены один из организаторов митинга активист Андреас Виммер.

    Виммер добавил, что Австрия утратила самостоятельность во внешней политике. По его мнению, разрешение на транзит оружия и пролеты военной авиации делает государство соучастником конфликтов.

    Выступивший на митинге историк и издатель Ханнес Хофбауэр подверг критике отход Вены от принципов нейтралитета после вступления в ЕС в 1995 году. Он осудил участие страны в санкционной политике против России и безоговорочную поддержку Украины.

    Акция протеста была приурочена к национальному празднику Австрии – годовщине принятия декларации о постоянном нейтралитете в 1955 году. Согласно последним опросам, внеблоковый статус государства поддерживают 73% населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в европейских городах.

    В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны протестов в Евросоюзе предстоящей зимой.

    В четверг министерство иностранных дел Таиланда посоветовало гражданам страны воздержаться от посещения охваченных демонстрациями европейских государств.

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    26 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в стремлении создать зону заражения на ЗАЭС

    Захарова: Зеленский ударами по ЗАЭС хочет создать зону радиационного заражения

    Tекст: Денис Тельманов

    Цель Владимира Зеленского при ударах по Запорожской АЭС состоит в увеличении числа жертв и создании зоны радиационного заражения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Подобные преступные действия наглядно демонстрируют, что единственная истинная задача Зеленского и его хунты – приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил о попытках украинских войск устроить экономическую блокаду станции.

    В среду пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса в результате атаки дрона.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала этот удар угрозой ядерной безопасности.

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    27 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины

    Каллас заявила о «жестокой зиме» для Украины

    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас и министры обороны стран Европы заявили о необходимости продолжать поддержку Киева, которому предстоит суровая зима в ожидании неблизкого мира.

    Высшие министры обороны Европы и представители ЕС заявили, что Украине предстоит пережить трудные месяцы, настаивая на том, что они должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на предложение США начать переговоры с Россией, пишет Politico.

    «Новый дипломатический импульс налицо, но также ясно, что действия [президента России Владимира] Путина говорят о другом», – заявила Каллас на пресс-конференции в Париже по итогам встречи министров обороны Франции, Британии, Германии, Польши и Италии.

    По ее словам, Киев ожидает «жестокая зима», а «надежды на скорый мир нет».

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил отсутствие результатов у желающих вести переговоры с Москвой. Британский представитель Уэс Стритинг призвал осознавать исходящую от России угрозу.

    Встреча европейских министров прошла на фоне усилий Вашингтона по организации урегулирования на Украине. На прошлой неделе спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении предложить прямой диалог между лидерами России, США и Украины для достижения прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие для переговорщика от ЕС. Замглавы МИД Александр Грушко указал на фактическое самоисключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвигаемых условий.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об отказе Евросоюза мешать мирным инициативам США по украинскому кризису.

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    26 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Россия отвергла выводы независимой комиссии ООН по Украине

    Постпредство России при ООН не признало доклад комиссии по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянное представительство России при ООН заявило об отказе признать мандат и выводы Независимой международной комиссии организации по расследованию событий на Украине из-за использования фальсифицированных данных.

    Поводом для реакции послужил представленный Генеральной Ассамблее ООН доклад комиссии, в котором содержатся обвинения в адрес Москвы, передает ТАСС.

    «Россия не признает мандат этой комиссии, созданной голосованной резолюцией политизированного органа – Совета ООН по правам человека. Свои выводы комиссия базирует на фальсифицированных данных, предоставляемых украинскими властями через присутствие Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Киеве», – отметили в российском постпредстве.

    Российские дипломаты подчеркнули потерю нейтральности представительством УВКПЧ. По их словам, структура превратилась в инстанцию для легитимизации инсинуаций в адрес России, притом что преступления Вооруженных сил Украины полностью игнорируются.

    В постпредстве отметили, что существование и деятельность подобной комиссии свидетельствуют о кризисных явлениях в работе всемирной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о финансировании западными спонсорами Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине. В начале октября посол Мирошник указал на отказ сотрудников УВКПЧ посещать места ударов Вооруженных сил Украины.

    При этом в 2025 году десятки стран в Совете ООН по правам человека отказались поддержать продление мандата комиссии по расследованию украинских событий.

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    27 октября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мошенники придумали схему кражи денег через оформление зарубежных карт

    МВД: Мошенники стали предлагать оформление зарубежных карт

    Tекст: Катерина Туманова

    Дистанционные мошенники стали выманивать персональные данные и деньги у граждан, предлагая им оформить виртуальную иностранную банковскую карту для оплаты сервисов и покупок за границей.

    Аферисты публикуют в Сети объявления с предложением платно выпустить иностранную карту. Для этого они просят прислать реквизиты банковского счета, копию паспорта и другие личные сведения, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

    После того как жертва переводит оплату за услугу, злоумышленники похищают деньги и перестают выходить на связь. Полученные персональные данные в дальнейшем могут использоваться для кражи средств со счетов или оформления кредитов на имена пострадавших.

    Правоохранительные органы посоветовали никогда не отправлять паспортные данные незнакомым лицам. Также в ведомстве призвали не сообщать посторонним реквизиты карт и коды подтверждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о рассылке аферистами сообщений о подозрительных операциях по счетам детей. Летом ведомство раскрыло схему обмана с использованием внезапных переводов на карты граждан.

    При этом МВД предложило выпустить для школьников банковские карты с суточным лимитом.

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    26 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей

    Кремль: Путин поручил привязать лимит семейной ипотеки к количеству детей

    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Путин утвердил перечень поручений по итогам майского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщается на сайте Кремля.

    Кабинету министров предстоит изучить варианты совершенствования условий жилищного кредитования для многодетных семей. В частности, планируется рассмотреть дифференциацию максимального размера займа по программе льготной ипотеки в зависимости от числа детей.

    Ответственным за выполнение этой задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть представлен главе государства до 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки беременных жен участников спецоперации.

    Путин поручил губернаторам проработать вопрос развития сервисов аренды семейных автомобилей с детскими креслами.

    Правительство получило задачу представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.

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    26 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Российские бойцы эвакуировали более 80 мирных жителей из Купянска-Узлового

    Мирошник: ВС России спасли более 80 мирных жителей в Купянске-Узловом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие вывели из подвалов Купянска-Узлового Харьковской области более 80 украинских мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Военнослужащими 153 танкового полка 47 танковой дивизии под командованием «Тридцатого» (командир полка) и «Румына» (командир штурмового отряда) была проведена масштабная гуманитарная операция по эвакуации мирного населения из освобождённого города Купянск-Узловой», – сообщил Родион Мирошник в Max.

    В южной части города, которая недавно была под контролем ВСУ, в подвале многоэтажного дома нашли местных жителей. Силами группы бойцов был организован коридор длиной более 20 км.

    Они обеспечили прикрытие и проход по заминированному ВСУ маршруту с использованием средств РЭБ и БПЛА.

    Несмотря на это, украинские военные нанесли серию ударов из минометов и дронов по мирным гражданам, выходившим на российскую сторону, есть раненые, уточнил посол.

    Всего за три дня гуманитарной операции зону боевых действий покинули 87 жителей Купянска-Узлового. В дальнейшем планируется опубликовать рассказы эвакуированных, переживших издевательства со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября ВСУ обстреляли колонну эвакуируемых мирных жителей под Купянском в Харьковской области.

    Мирошник рассказал, как ВСУ выкуривали фосфором мирных жителей из укрытий под удары дронов.

    Генсек ООН 19 октября выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России.

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