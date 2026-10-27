Иностранных гостей пытались отговорить от участия в саммите Россия – Африка

МИД: Иностранных гостей отговаривали от визита на саммит Россия – Африка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иностранных делегатов и представителей прессы отговаривали от поездки в российскую столицу на предстоящее мероприятие. Об этом дипломат сообщила на встрече с участниками медиафорума Россия – Африка 2026, передает РИА «Новости».

«Я знаю, что многих пытались отговорить, кого-то пытались запугать, кого-то пытались заманить, в частности, какими-то другими мероприятиями только для того, чтобы в Россию не приезжали», – заявила Захарова.

По ее словам, о подобных попытках рассказывали сами журналисты и коллеги. Представитель дипведомства поблагодарила прибывших участников за визит и нацеленность на конструктивное освещение мероприятия в своих странах.

Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова сообщила о подтверждении участия в предстоящем саммите большинством африканских делегаций.