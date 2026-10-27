Голосование на выборах в Израиле оказалось под угрозой из-за непогоды

Tекст: Игорь Иножарский

В Израиле во вторник ожидается ухудшение погоды, включая проливные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. На юге и востоке страны высока вероятность внезапных наводнений, передает Israel National News.

Основная часть осадков придется на вторую половину дня. Позднее дожди могут распространиться на другие районы Израиля, но их интенсивность снизится. Ожидается, что осадки прекратятся к вечеру.

В среду сильные дожди вернутся, в основном на восток Израиля и в район Аравы, а в четверг и пятницу ожидается дальнейшее понижение температуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Израиле началось голосование на первых выборах после нападения ХАМАС. В понедельник израильский министр обороны Исраэль Кац исключил удар по Ирану до завершения парламентских выборов. На прошлой неделе армейская пресс-служба сообщила о приведении Армии обороны Израиля в состояние повышенной боевой готовности в преддверии выборов.