В центре Донецка сгорел пассажирский автобус

Tекст: Вера Басилая

Водитель и пассажиры успели самостоятельно эвакуироваться до того, как пламя охватило транспортное средство по всей площади. Обошлось без пострадавших, сообщило в Max МЧС ДНР.

Пожар был ликвидирован в 9:50 по московскому времени. К тушению привлекались две единицы техники и 12 сотрудников МЧС. Причины возгорания устанавливаются.

В Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус Симферополь – Москва погиб один человек.

Двадцать пятого октября губернатор Брянской области Ковальчук сообщил о повреждении восьми школьных автобусов в результате атаки дрона на предприятие в Стародубе.