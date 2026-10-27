Вице-премьера Калмыкии арестовали по делу о взятке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вице-премьер и и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, передает ТАСС.

Противоправные действия чиновников выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Фигуранты дела были задержаны еще в мае, тогда суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил их под стражу.

В следственном управлении добавили, что по ходатайству следствия суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Следственный комитет России сообщил о задержании в Забайкальском крае должностных лиц за незаконную выдачу разрешений на поиск россыпного золота.

В январе суд в Москве оставил под арестом изъятый у главы компании «Таможенный брокер спецсвязи» бриллиант в рамках дела о даче взятки чиновнику ФТС.

В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест начальника отдела департамента Минздрава России Алексея Сазонова.