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    27 октября 2026, 11:46 • Новости дня

    Евросоюз и Китай договорились ограничить импорт гибридных автомобилей

    SCMP: Евросоюз ограничил импорт китайских гибридных авто

    Tекст: Ольга Иванов

    Пекин и Брюссель заключили соглашение, устанавливающее ежегодную квоту в 350 тыс. машин на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза.

    Пекин и Брюссель заключили соглашение, устанавливающее ежегодную квоту в 350 тыс. машин на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза. Сделка позволила ослабить торговую напряженность между сторонами, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что введение квот приведет к сокращению поставок китайских гибридов более чем в два раза. До заключения соглашения прогнозировалось, что в текущем году на европейском рынке будет продано около 800 тыс. таких машин. Резкий рост импорта гибридных автомобилей начался после того, как в 2024 году Евросоюз ввел пошлины на полностью электрические машины из КНР.

    Ограничения заставят китайских производителей сместить акцент на автомобили премиум-класса для максимизации прибыли. Ежегодный лимит в 350 тыс. машин будет действовать в течение четырех лет с возможностью увеличения квоты лишь на 6% в год.

    Издание отмечает, что лимиты и пошлины не помогут европейским потребителям и автопроизводителям в долгосрочной перспективе. Для повышения конкурентоспособности компаниям из ЕС необходимо использовать китайские цепочки поставок, в том числе открывая производство электромобилей на территории КНР для последующего глобального экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах Брюсселя ввести защитные квоты на ввоз китайских гибридных автомобилей.

    В прошлом месяце эксперты заявили о неспособности европейского автопрома справиться с конкуренцией со стороны производителей из Китая.

    В 2024 году Еврокомиссия утвердила пошлины на импорт электромобилей из КНР сроком на пять лет.

    26 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Reuters: Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    @ REUTERS/Tomas Bravo

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов, пишут СМИ.

    Движение собирается аннулировать весь экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, пишет Reuters. При этом речь в том числе о продаже западным посредникам, которые передают оружие Украине.

    В материале также отмечается, что движение «Студенческий список» считает Косово неотъемлемой частью Сербии и стремится предотвратить отток сербского населения из северной части региона. При этом позиция по Косово противоречит требованиям ЕС, который настаивает на нормализации отношений с Приштиной для вступления в союз.

    В отношениях с Россией новым властям придется балансировать между энергетической зависимостью и внешнеполитическими связями. При этом «Студенческий список» заявлял, что не планирует вводить санкции против Москвы.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Саломе Самадашвили назвала поражение Александра Вучича очень хорошим рассветом.

    В воскресенье протестующие напали на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.

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    27 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе

    МИД КНР: Китай закономерно отреагировал на оскорбление Мбаппе

    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
    @ Siu Wu/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Слова французского футболиста Килиана Мбаппе, оскорбившие чувства жителей Китая, закономерно вызвали отпор в китайском обществе, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    «Слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают единодушный отпор со стороны всех слоев китайского общества», – заявил Го Цзякунь.

    Ранее в Китае разгорелся скандал из-за интервью Мбаппе: обсуждая любимые интернет-мемы, он позволил себе шутку, которую связали с одним из исторических китайских деятелей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Килианом Мбаппе из-за шутки футболиста о Мао Цзэдуне. В частности, китайский производитель напитков Eastroc Beverage и пищевая компания Mengniu Dairy объявили о прекращении сотрудничества с французским футболистом.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

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    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

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    27 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины

    Каллас заявила о «жестокой зиме» для Украины

    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас и министры обороны стран Европы заявили о необходимости продолжать поддержку Киева, которому предстоит суровая зима в ожидании неблизкого мира.

    Высшие министры обороны Европы и представители ЕС заявили, что Украине предстоит пережить трудные месяцы, настаивая на том, что они должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на предложение США начать переговоры с Россией, пишет Politico.

    «Новый дипломатический импульс налицо, но также ясно, что действия [президента России Владимира] Путина говорят о другом», – заявила Каллас на пресс-конференции в Париже по итогам встречи министров обороны Франции, Британии, Германии, Польши и Италии.

    По ее словам, Киев ожидает «жестокая зима», а «надежды на скорый мир нет».

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил отсутствие результатов у желающих вести переговоры с Москвой. Британский представитель Уэс Стритинг призвал осознавать исходящую от России угрозу.

    Встреча европейских министров прошла на фоне усилий Вашингтона по организации урегулирования на Украине. На прошлой неделе спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении предложить прямой диалог между лидерами России, США и Украины для достижения прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие для переговорщика от ЕС. Замглавы МИД Александр Грушко указал на фактическое самоисключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвигаемых условий.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об отказе Евросоюза мешать мирным инициативам США по украинскому кризису.

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    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

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    27 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    Мбаппе потерял контракты с компаниями КНР из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Мбаппе лишился контрактов с компаниями из Китая из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

    Китайские компании Dongpeng и Mengniu Dairy, выпускающие напитки и молочную продукцию, объявили о разрыве рекламных контрактов с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его неудачной шутки о бывшем лидере КНР Мао Цзэдуне, передают «Вести» со ссылкой на телеканал France24.

    Оба производителя сочли слова спортсмена оскорбительными для национальных чувств китайского народа. В заявлении Dongpeng отмечается, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобному поведению и немедленно прекращает любое сотрудничество с нападающим.

    Представители Mengniu также подчеркнули, что выступают против любых заявлений и поступков, задевающих жителей страны. В корпорации добавили, что политика нулевой терпимости вынуждает их полностью отказаться от дальнейшего взаимодействия с футболистом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее футболист французской сборной Килиан Мбаппе подвергся расистским оскорблениям со стороны сенатора из Парагвая Селесты Амарильи.

    Кроме того, французская элита решила выставить Мбаппе против Марин Ле Пен на президентских выборах.

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    26 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    В Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев

    Politico: В ФРГ возмутились отказом ряда стран кредитовать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз рассчитывает до конца года согласовать новый пакет финансовой поддержки Украины на сумму около 45 млрд евро, несмотря на сопротивление ряда стран-участниц объединения.

    Лидеры стран Евросоюза планируют до конца текущего года достичь соглашения по очередному пакету мер поддержки киевских властей на сумму около 45 млрд евро, пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС.

    При этом крупнейшие сторонники Украины в Евросоюзе предупредили о готовности заблокировать требования так называемой группы «друзей сплочения» (Friends of Cohesion), призывающей увеличить бюджет ЕС, если некоторые из входящих в нее стран не проявят солидарности с Киевом.

    «Как можно всерьез полагать, что наши налогоплательщики захотят выделить хоть еще один евро в рамках фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите от величайшей угрозы для нашей общей безопасности?» – заявил газете немецкий дипломат.

    Государства, ранее отказавшиеся от участия в последнем крупном кредитном соглашении для Украины на 90 млрд евро, сигнализируют о намерении вновь отклонить инициативу. На заседании Европейского совета в этом месяце лидеры Чехии и Словакии заявили о нежелании участвовать в кредитовании. Ожидается, что Венгрия также откажется от участия в новом пакете помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза запланировали согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на внеочередном саммите. В руководство ЕС 21 октября подготовило план убеждения Канады и Британии увеличить финансовую поддержку Киева.

    До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался выступать гарантом по многомиллиардному европейскому кредиту для Украины.

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Итальянское издание констатировало отстранение Европы от переговоров по Украине

    L'Antidiplomatico: Европе придется выпрашивать место на переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Европе придется выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

    «Гораздо более неудобный вопрос состоит в том, как получилось, что одному из крупнейших экономических и политических союзов приходится выпрашивать у других себе место за столом переговоров, где будут обсуждать исход конфликта, который напрямую затрагивает европейскую безопасность?» – приводит текст публикации РИА «Новости».

    По мнению обозревателя, поиск кандидатов на ведение переговоров с Москвой указывает на политический кризис в Европе. Ранее ЕС не собирался поддерживать с Россией нормальные отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье замглавы МИД России Александр Грушко заявил о самоисключении ЕС из возможных переговоров с Москвой.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ передали информацию о планах Евросоюза подключиться к переговорам России и США по Украине.

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    26 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Словения пригрозила заблокировать евроинтеграцию Сербии из-за секретных архивов

    Премьер Словении Янша пообещал заблокировать вступление Сербии в ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Любляна будет препятствовать вступлению Сербии в Евросоюз, пока Белград не передаст ей документы югославских спецслужб, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

    «Мы приветствуем любое возможное решение новых властей Сербии ускорить переговоры о вступлении в ЕС. Однако мы не дадим согласия на какой-либо прогресс, пока Сербия не передаст Словении все архивы Управления государственной безопасности и других спецслужб бывшей Югославии, относящиеся к Словении», – цитирует сообщение словенского премьера в соцсетях ТАСС.

    Ранее еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что дверь в ЕС для Сербии открыта. Янша неоднократно заявлял, что Кос сотрудничала с югославскими спецслужбами, а подтверждающие это документы хранятся в архивах в Белграде, в связи с чем политик призывал к отставке еврокомиссара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший президент Сербии Александр Вучич выразил мнение об отдаленной перспективе принятия Сербии в Евросоюз из-за отказа вводить антироссийские санкции.

    На прошлой неделе председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович назвал абсолютно недопустимым присоединение Белграда к Евросоюзу.

    В начале месяца Александр Вучич сообщил о требовании Брюсселя к Сербии ввести рестрикции против России на этапе переговоров о членстве.

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    26 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Лавров провел переговоры с главой МИД Словакии

    МИД: Лавров обсудил с Бланаром Украину и кризис в отношениях России и ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве со словацким коллегой Юраем Бланаром и обсудил с ним развитие двусторонних связей, кризис на Украине и ситуацию в отношениях между Россией и Евросоюзом, сообщил МИД.

    Стороны обсудили вопросы политического диалога, а также сотрудничество в торговой, экономической, культурной и военно-мемориальной сферах, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Бланар прибыл в Москву для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве открылось заседание российско-словацкой межправкомиссии. Бланар выступил за сохранение диалога со страной и против создания нового «железного занавеса».

    В воскресенье правительственная делегация Словакии прибыла в российскую столицу.

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    26 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Генсек ФСЭГ предрек удвоение объемов мировой торговли СПГ к 2055 году

    Генсек ФСЭГ спрогнозировал рост доли СПГ в мировой торговле до 65%

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил, что к 2055 году объемы экспорта сжиженного природного газа вырастут более чем вдвое и займут 65% в мировой торговле.

    Общий объем международной торговли газом к 2055 году увеличится на 46% и достигнет 1,767 трлн кубометров, передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что объем международной торговли газом вырастет на 46% – с 1,211 трлн кубометров в 2024 году до 1,767 трлн кубометров в 2055 году. Лидером этого роста станет СПГ: его объемы, как прогнозируется, увеличатся более чем вдвое – до 837 млн тонн, а доля в международной торговле газом вырастет с 46% до 65%», – сказал Мшелбила в преддверии восьмого саммита ФСЭГ.

    Трубопроводный газ и СПГ будут дополнять друг друга, поскольку трубопроводы остаются экономически эффективными для крупных поставок в рамках долгосрочных контрактов, а сжиженный газ обеспечивает гибкость и выход на новые рынки.

    По прогнозам генерального секретаря, экспорт трубопроводного газа постепенно восстановится после спада в период до 2035 года, а итоговый баланс способов транспортировки определится географическими факторами, себестоимостью и безопасностью поставок.

    Восьмой саммит глав государств и правительств стран – участниц ФСЭГ состоится 27 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке множества двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита ФСЭГ.

    Генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила назвал серьезным вызовом для Европы предстоящую зиму с заполненными менее чем на 80% газовыми хранилищами.

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    27 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Совет ЕС выделил Киеву почти 5 млрд евро на военные нужды

    Совет ЕС: Украина получит 4,9 млрд евро из Европейского фонда мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет Европейского союза принял пакет из восьми решений о предоставлении Киеву 4,9 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF), о чем сообщается на его сайте.

    «Сегодня Совет принял восемь решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Эти решения предусматривают частичное возмещение через ЕФМ военной помощи, уже предоставленной государствами-членами, на общую сумму 4,7 млрд евро. Они также предусматривают дополнительное финансирование Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) на общую сумму 230 млн евро», – сказано в сообщении Совета Европы.

    Принятые меры, как указано в заявлении, стали шагом к реализации политического соглашения от 25 сентября 2026 года о мобилизации 6,6 млрд евро. Совокупный объем поддержки Киева по линии Европейского фонда мира достиг 10,8 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала военную поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о налогах для получения финансовой помощи от Евросоюза.

    Газета Politico узнала, как в Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев.

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    27 октября 2026, 01:44 • Новости дня
    В парламенте Словакии призвали сохранить каналы связи с Россией

    Вице-спикер парламента Словакии призвал сохранить диалог с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Братислава выступает за сохранение дипломатических каналов связи с Москвой ради прочного и справедливого мира в Европе, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    «Словакия заинтересована в стабильных отношениях с Соединенными Штатами, эффективном сотрудничестве в рамках ЕС, а также в сохранении дипломатических каналов связи с Российской Федерацией», – подчеркнул Гашпар в беседе с ТАСС.

    По его словам, ключевой задачей европейской дипломатии должно стать достижение общих решений. Он добавил, что подобные шаги будут способствовать укреплению безопасности на континенте, снижению риска дальнейшей эскалации и созданию условий для мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил о планах продолжать взаимодействие с Россией в не подпадающих под санкции областях. Фальков раскрыл темы заседания российско-словацкой межправкомиссии.

    До этого вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар сообщил о возобновлении работы российско-словацкой межправительственной комиссии.

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