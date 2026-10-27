На Ставрополье две школьницы погибли от отравления угарным газом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 октября в помещении с печным отоплением на территории частного дома, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В результате отравления погибли учащиеся местной школы, которым было 13 и 15 лет. Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку для установления причин и условий произошедшего, после чего будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца СУ СК по Ингушетии предположило, что причиной отравления угарным газом шести человек, среди которых пятеро детей, могла стать неисправность оборудования.

В сентябре в Свердловской области 12-летний мальчик погиб от отравления угарным газом в бане частного дома.

В апреле в Белгороде семилетняя девочка погибла в квартире из-за скопления угарного газа.