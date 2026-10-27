Милонов призвал к отставке назвавшего русских «иванами» армянского губернатора

Tекст: Ольга Иванов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выразил мнение, что губернатору Ширакской области Армении Давиду Арушаняну необходимо подать в отставку после его высказывания о русских «Иванах», пишет «Газета.Ru».

«Почему этот губернатор так высказался? Потому что он, извините меня, идиот. Я могу сказать, что его высказывание нормальными людьми в Армении вообще не поддерживаются, им стыдно за это», – заявил Милонов.

Парламентарий добавил, что глава региона не пользуется доверием местных жителей, и назвал армянского чиновника «мутантом с лишней хромосомой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Ереване сравнило высказывание Давида Арушаняна с лексиконом немецких нацистов.

В конце прошлого года власти Армении отказались от вывода российской военной базы из Гюмри.