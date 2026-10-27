ФСБ задержала студента из ЛНР за передачу СБУ данных о российских войсках

В ЛНР завели дело о госизмене на студента за наведение беспилотников ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Молодой человек с помощью мобильного телефона и автомобильного видеорегистратора фиксировал расположение подразделений Вооруженных сил России и административных зданий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Полученную информацию украинские военные впоследствии использовали для нанесения ударов по объектам с применением беспилотников.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и шпионаже, в настоящее время ведется следствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Следственный комитет сообщил о задержании жителя Свердловска по подозрению в финансовой поддержке украинских вооруженных формирований.

Летом сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о местах дислокации российских военнослужащих.

Ранее подозреваемый в государственной измене местный житель сознался в передаче украинской разведке секретных сведений о правоохранительных органах региона.