ФСБ задержала студента из ЛНР за передачу СБУ данных о российских войсках

Молодой человек с помощью мобильного телефона и автомобильного видеорегистратора фиксировал расположение подразделений Вооруженных сил России и административных зданий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Полученную информацию украинские военные впоследствии использовали для нанесения ударов по объектам с применением беспилотников.
В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и шпионаже, в настоящее время ведется следствие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Следственный комитет сообщил о задержании жителя Свердловска по подозрению в финансовой поддержке украинских вооруженных формирований.
Летом сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о местах дислокации российских военнослужащих.
Ранее подозреваемый в государственной измене местный житель сознался в передаче украинской разведке секретных сведений о правоохранительных органах региона.