СК завел дело из-за брошенного на улице в Самаре двухмесячного младенца

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело завели по статье об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета.

«Мать, 25 лет, привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. На учете семья не состояла», – заявил источник агентства в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК по Самарской области Михаила Ламонова. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Самаре местный житель обнаружил двухмесячную девочку в коляске без присмотра взрослых.

Летом в Московской области следователи возбудили уголовное дело после госпитализации оставленного на солнце грудничка.