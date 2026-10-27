Госбезопасность Литвы отключила сайт из-за уязвимости PHP

«Реагируя на получившую широкую огласку информацию об уязвимости языка программирования PHP, мы приняли решение временно отключить свой сайт», – заявил Пучета.
Специалистам предстоит проверить безопасность работы ресурса, выявить возможные недочеты и укрепить отдельные элементы перед возвращением к нормальному функционированию, передает ТАСС.
По информации национального центра кибернетической безопасности Литвы, критически уязвимый язык PHP используется примерно на 90% литовских интернет-ресурсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу финские государственные ведомства временно отключили свои сайты из-за обнаружения уязвимостей в языке программирования PHP.
В четверг член палаты лордов Британии Элизабет Ллойд сообщила об отключении десятков государственных сервисов страны по той же причине.
В тот же день министр науки и технологий Венгрии Золтан Танач заявил о приостановке работы некоторых правительственных сайтов из-за критических уязвимостей PHP.