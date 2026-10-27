Минтранс отложил закон о ветхом флоте до появления замены старым судам

Tекст: Ольга Иванов

Закон о регулировании и обновлении ветхого флота в России не примут до тех пор, пока не будет найдена замена возрастным судам, передает РИА «Новости» со ссылкой на выступление заместителя министра транспорта Александра Пошивая на круглом столе в Совете Федерации.

«Пока у нас не будет уверенности в том, что тот флот, который условно назван «ветхим», не будет понимания его замены, закон не будет принят. У нас должна быть уверенность в том, что мы не останемся без флота», – заявил Пошивай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Андрей Никитин заявил о переходе около сотни крупнотоннажных торговых судов под российский флаг.

В августе власти России разработали новые правила регулирования ветхого флота.

Летом Минпромторг совместно с Минтрансом обсудил возможные источники финансирования программы обновления старых судов.