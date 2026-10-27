В СНГ назвали западную зеленую энергетику риском для энергобезопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Навязываемый из-за рубежа переход к зеленой энергетике не всегда отвечает интересам государств Содружества Независимых Государств, передает ТАСС.

«В странах Содружества есть четкое понимание, что форсирование процессов перехода к зеленой энергетике, к которому нас упорно подталкивают из-за рубежа, далеко не всегда соответствует нуждам наших народов, зато часто связано с импортом зарубежных зеленых технологий. Здесь есть определенные риски для технологического суверенитета и энергетической безопасности на нашем пространстве», – заявил Петришенко на Белорусском энергетическом и экологическом форуме в Минске.

Заместитель генсека подчеркнул необходимость проведения гармонизации энергетики на основе собственной технологической базы стран СНГ. По его словам, при наличии доступных углеродных ресурсов полный отказ от них не является единственным способом достижения углеродной нейтральности. Он напомнил, что в концепции сотрудничества государств Содружества до 2035 года технологии улавливания и использования углерода признаны перспективными.

Вместе с тем Петришенко отметил стабильный рост доли возобновляемых источников энергии, использование которых продолжает широко продвигаться на пространстве СНГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее британский аналитический центр Adam Smith Institute поместил Британию ниже Украины в мировом рейтинге стран по уровню энергетической безопасности из-за чрезмерной зависимости от возобновляемых источников.