Bloomberg: Управление транспорта Нью-Йорка потеряло 95 млн долларов из-за Ирана

Tекст: Игорь Иножарский

Конфликт привел к перебоям в поставках нефти и резкому росту цен. Управление транспорта Нью-Йорка контролирует метро, автобусы и пригородные железнодорожные линии города, ежемесячно закупая более 5 млн галлонов топлива для 6 тыс. автобусов и 10 тыс. рейсов метро и пригородных поездов, передает Bloomberg.

Отмечается, что программа хеджирования стоимости топлива помогает MTA снизить затраты при резком росте цен. Агентству пришлось бы заплатить на 146 млн долларов больше за дизельное топливо и сжатый природный газ по сравнению с бюджетом, принятым в конце прошлого года. Однако экономия в 50,8 млн долларов благодаря хеджированию позволит сократить дополнительные расходы до 95,6 млн долларов.

Заместитель руководителя финансовой службы MTA Ольга Чернат подчеркнула, что программа хеджирования помогла справиться с нестабильностью цен и повысить определенность бюджета. В 2026 году транспортное агентство заложило в бюджет 291 млн долларов на различные виды топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла 6,31 доллара за галлон на фоне глобальных перебоев с поставками нефти из-за конфликта с Ираном. Летом Associated Press отметило, что стабилизация мировых цен на топливо после объявленного завершения конфликта США с Ираном займет месяцы. В марте объем торгов фьючерсами на нефть на круглосуточной криптоплатформе Hyperliquid достиг 1,2 млрд долларов после обострения конфликта с участием Ирана.