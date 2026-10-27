В бассейне Нальчика утонул 19-летний юноша

Tекст: Вера Басилая

В Нальчике во время занятий в бассейне «Малика» скончался 19-летний юноша, сообщает «Царьград» со ссылкой на канал Mash Gor.

Мать погибшего заявила, что тренеры не замечали находившегося под водой молодого человека в течение шести минут. По ее словам, юноша занимался плаванием с семи лет, а за неделю до трагедии прошел медицинское обследование, не выявившее никаких противопоказаний к тренировкам.

Женщина подчеркнула, что в комплексе отсутствуют дежурные спасатели, а бригада скорой помощи приехала на вызов с опозданием. Представители бассейна отказались давать комментарии по поводу случившегося.

Ранее в Москве 12-летний подросток потерял сознание в воде во время сдачи нормативов по плаванию.

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