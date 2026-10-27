FT: Аналитики оценили экономию авиакомпаний США на похудевших пассажирах

Tекст: Мария Иванова

Снижение веса пассажиров на 10% на борту самолета позволит уменьшить его взлетную массу на 2% и сократить расходы на топливо, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times. Авиакомпании принимают и другие меры для снижения массы бортов: убирают из блюд тяжелые ингредиенты, используют более легкую посуду и тележки для напитков.

По словам Шейлы Кахьяоглу, экономия становится весомым фактором на фоне высоких цен на авиакеросин. Высвободившийся резерв массы перевозчики смогут использовать для коммерческих грузов, тарифы на которые выросли после начала конфликта на Ближнем Востоке. При этом похудевшие люди покупают меньше закусок и газировки на борту, лишая компании части дополнительной прибыли.

«Вопросы в долгосрочной безопасности и эффективности этих препаратов остаются», – заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев. Он подчеркнул, что подобные лекарства должны назначаться только квалифицированными врачами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу основатель сервиса поиска дешевых перелетов Going.com Скотт Киз заявил о повышении тарифов авиакомпаниями США из-за подорожания топлива.

В прошлый вторник глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в следующем году.