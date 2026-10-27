ФСИН опровергла информацию о голодовке политолога Кынева в СИЗО

Во ФСИН опровергли сообщения о голодовке политолога Кынева

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В СМИ и сети интернет размещена информация о том, что обвиняемый Кынев объявил голодовку в СИЗО. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», – цитирует ведомство ТАСС.

В ведомстве добавили, что заявлений об отказе от пищи в адрес администрации учреждения не поступало, а питание арестованных осуществляется в соответствии с распорядком дня. Там также подчеркнули, что условия содержания обвиняемого отвечают всем нормам действующего законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на арест Кынева. В прошлом месяце Перовский суд Москвы отправил политолога под стражу по обвинению в наркопреступлении. Летом столичное управление ФСИН опровергло слухи о давлении на арестованного блогера Диану Шурыгину со стороны сотрудников СИЗО.