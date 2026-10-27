Россия предложила ЮАР поставки вертолетов Ми-17 и оборудования

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Россия готова поставлять авиационную технику. Например, Ми-17. Такой опыт у нас уже есть; мы доставляли вертолеты в Зимбабве», – заявил Козлов ТАСС.

Министр отметил готовность Москвы к сотрудничеству на железнодорожных линиях. Поставка автоматических систем и оборудования позволит модернизировать инфраструктуру и увеличить пропускную способность государственной железной дороги ЮАР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия назвала неправомерными попытки США не приглашать ЮАР на саммит G20.

Тем временем Москва впервые представила новейший барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» на международной выставке в Претории.

Также президент Владимир Путин сообщил об успешном развитии двусторонних отношений с Южно-Африканской Республикой.